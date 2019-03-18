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В Совете НБУ назвали два драйвера для украинской экономики

Сегодня, 12:11

Данилишин уверен, что внутренний спрос не может обеспечить стабильного улучшения ситуации

Фото: пресс-центр НБУ
В Совете НБУ назвали два драйвера для украинской экономики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d2c/2f2/5c5d2c2f2eb0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d2c/2f2/5c5d2c2f2eb0d.jpg Экономика Данилишин уверен, что внутренний спрос не может обеспечить стабильного улучшения ситуации

Аграрный сектор и развитие транспортно-логистической инфраструктуры могут стать драйверами украинской экономики. Такое мнение выразил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

По его словам, украинская экономика растет три года подряд, однако основным драйвером этого роста является внутренний спрос – потребительский и инвестиционный. Данилишин объяснил, что этот фактор является переменчивым, поэтому нужно искать новые возможности обеспечить стабильное укрепление экономики.

"Спрос на украинскую сельхозпродукцию есть и будет высоким как минимум в среднесрочной перспективе. Глупо не использовать такую возможность. При этом аграрный сектор как драйвер должен направить импульсы развития украинского сельхозмашиностроения, пищевой промышленности, которая должна наращивать производство продукции с высокой долей добавленной стоимости (нам удалось превратиться из экспортера семян подсолнечника в игрока №1 мирового рынка подсолнечного масла и этот пример нужно масштабировать), сектора производства минеральных удобрений", – пояснил Данилишин.

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А транспортно-логистическая инфраструктура, по его словам, может стать драйвером по нескольким причинам:

Украина находится в числе стран с одним из самых высоких уровней логистических издержек: 18% логистических затрат связаны с доставкой пшеницы с поля в порты, тогда как во Франции и Германии этот показатель составляет 8%, в США – 6%;

  • "азовский кризис" показал - нужны хорошо развитые запасные варианты портов на Азовском море, иначе, могут быть проблемы с экспортом металлов и зерновых;
  • развитая транспортная инфраструктура способна превратить географические особенности Украины в ее конкурентное преимущество;
  • активное развитие транспортно-логистической инфраструктуры даст импульс повышению объемов производства в черной металлургии, энергетике, промышленности строительных материалах.

"Важно, что в результате задействования этих драйверов роста экономики мы сможем поддержать действие драйверов нынешних – инвестиционный и потребительский спрос смогут получить мощный новый импульс", - резюмировал Данилишин.

Напомним, по прогнозу Национального банка Украины, рост экономики Украины замедлится до 2,5% в 2019 году. В 2020–2021 годах он снова ускорится – до 2,9% и 3,7% соответственно, добавили в регуляторе. В то же время, по словам первого вице-премьера, министра экономического развития Украине Степана Кубива, в 2019 году ожидается рост реального ВВП не менее чем на 3,2%.

Ранее бывшие президенты дали рецепт экономического прорыва Украины:

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Тег экономика, Данилишин, инфраструктура, АПК , внутренний спрос

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