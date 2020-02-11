В США испугались китайского 5G: генпрокурор сделал громкое заявление

Барр уверен, что китайские технологии ставят под угрозу промышленность по всему миру

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Заявка Китая на доминирование в технологиях сетей 5G поставит под угрозу все страны мира, и этому вызову необходимо противостоять коллективно, заявил генеральный прокурор США Уильям Барр.

"Если промышленный интернет станет зависим от китайской технологии, то у Китая будет возможность лишать целые страны доступа к технологиям и оборудованию, от которых зависят их потребители и индустрия", – цитирует агентство Bloomberg речь Барра на конференции в Центре стратегических и международных исследований.

Промышленный интернет вещей – это система, при которой различные технические устройства на промышленном объекте, такие как датчики или оборудование, объединены в сеть.

"Риск проиграть борьбу Китаю за 5G должен значительно перевешивать другие соображения", – считает Барр.

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Он отметил, что Китай опережает США в разработке 5G, но в то же время Барр обвинил Пекин в краже технологий у США и других стран.

Также он сказал, что американской администрации стоит рассмотреть вариант с заключением альянса с такими компаниями, как финская Nokia Oyj и шведская Ericsson, чтобы ускорить разработку альтернатив продуктам китайской телекоммуникационной компании Huawei и китайским технологиям в целом.

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"Мы вынуждены иметь альтернативу [Huawei] для рынка", – указал Барр.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

Австралия ранее запретила использовать оборудование Huawei, которую Соединенные Штаты обвиняют в шпионаже, для своей сети 5G. Аналогичных шагов администрация США добивается от всех своих союзников и партнеров. В конце января правительство Великобритании дало согласие на участие Huawei в создании британских сетей 5G, но с рядом ограничений.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, когда ожидать запуска 5G в Украине и какие преимущества будут у связи нового поколения:

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