В США могут пересмотреть налоги в связи с эпидемией коронавируса

Президент Трамп считает, что налоги на зарплату можно снизить, чтобы уменьшить вред для экономики во время эпидемии

Белый дом предлагает к Конгрессу снизить налоги на заработную плату, чтобы таким образом уменьшить влияние эпидемии коронавируса на экономику. Такое заявление сделал на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы собираемся завтра встретиться с Сенатом, с республиканцами в Палате представителей, лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконелом и другими – для обсуждения возможного сокращения налога на зарплату или его значительного облегчения", – заявил глава Белого дома.

Он отметил, что предложения администрации также включают возможность предоставления компенсации работникам, которые получают почасовую оплату и будут вынуждены прекратить работу в связи с закрытием предприятий на карантин. Трамп подчеркнул, что это не вина компаний – и вообще не вина страны.

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"Мы справимся с этой ситуацией, мы уже справлялись с подобным", – отметил президент США.

Он добавил, что подробнее об этом расскажет во вторник на пресс-конференции, которая состоится после обсуждения с законодателями предложений по поддержке экономики страны.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Трамп положительно оценил аспект "нефтяной войны" между Россией и ОПЕК. Он считает, что падение мировых цен на нефть влечет убытки для крупных ресурсодобывающих компаний, но играет на руку обычным потребителям.

Также мы рассказывали о том, что снижение цен на нефть, которое предприняла саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco, должно ослабить позиции России на мировом рынке.

Новости "Сегодня" рассказывали о том, что происходит в США в связи со стартом предвыборной гонки. Напомним, дело компании Burisma, в котором замешан сын кандидата от демократов, будет важной темой во время кампании.

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