В США на треть упала экономическая деятельность

Пандемия коронавируса привела к приостановке экономической деятельности в США на 29%, свидетельствует исследование Moody's Analytics.

Пока настоящие масштабы влияния вспышки заболевания на экономику нельзя оценить и это будет затруднительно сделать в течение ближайших лет, однако экономисты отмечают беспрецедентную приостановку торговли из-за мер властей.

По данным Moody's, 41 американский штат принял решение о временной приостановке работы предприятий, не относящихся к категории критически важных. При этом пострадали от остановки производств наиболее густонаселенные регионы, которые вносят непропорционально большой вклад в экономику страны. Доля округов, в которых был введен режим изоляции, составляет 80%, но на них приходится 96% производства.

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Одна десятая часть падения производства связана с ситуацией в трех округах – Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и округе Кук, центром которого является Чикаго.

В Moody's полагают, что сокращение производства на 29% не будет наблюдаться в течение всего второго квартала. Экономическая деятельность в большинстве регионов может восстановиться к лету, а падение ВПП США во втором квартале составит 30% в годовом выражении.

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По данным Министерства торговли США, за время Великой депрессии 1929-1933 гг. годовой объем производства упал на 26%. Во время предыдущей рецессии 2007-2009 гг. было зафиксировано квартальное снижение производства почти на 4%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что угрожающей и катастрофической ситуацию с распространением коронавируса в Соединенных Штатах называют обозреватели. Темпы распространения болезни в Америке ежедневно растут, под угрозой оказались даже выборы президента.

А в МВФ оценив последствия пандемии, заявили, что нынешняя рецессия намного хуже, чем глобальный финансовый кризис. <style> .xplayer .xplayer-event-box .xplayer__overlay-play svg g circle {stroke: #fff !important; fill: transparent !important;} .xplayer .xplayer-event-box .xplayer__overlay-play svg g path {stroke: transparent !important;fill: #fff !important;} .xplayer .xplayer-control-bar .xplayer-seek-wr .xplayer-seek__pointer .xplayer-icon-wr svg g circle {fill: #fff !important;} .streaming-gag {position:relative;height:100%;min-height:168px;max-height:350px;width:100%;background-color:#0085cf;display:none;flex-wrap:wrap;align-items:center;align-content:center;font-size:18px;font-family:Arial,sans-serif;line-height:24px;color:#FFF;} .streaming-gag .streaming-gag__icon {position:relative;height:80px;width:100%;margin:10px 0 5px;background-size:auto 100%;background-repeat:no-repeat;background-position:50% 0;background-image: url(data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiPz48c3ZnIHZlcnNpb249IjEuMSIgaWQ9ItCo0LDRgF8xIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHhtbG5zOnhsaW5rPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5L3hsaW5rIiB4PSIwcHgiIHk9IjBweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDQwIDUwIiBzdHlsZT0iZW5hYmxlLWJhY2tncm91bmQ6bmV3IDAgMCA0MCA1MDsiIHhtbDpzcGFjZT0icHJlc2VydmUiPjxzdHlsZSB0eXBlPSJ0ZXh0L2NzcyI+LnN0MHtvcGFjaXR5OjAuNjtmaWxsOiNGRkZGRkY7fTwvc3R5bGU+PHBhdGggY2xhc3M9InN0MCIgZD0iTTM0LjUsMjMuOGMwLTAuNy0wLjUtMS4yLTEuMi0xLjJjLTAuNywwLTEuMiwwLjYtMS4yLDEuMmMwLDYuOC01LjQsMTIuNC0xMi4xLDEyLjRTNy45LDMwLjYsNy45LDIzLjhjMC0wLjctMC41LTEuMi0xLjItMS4yYy0wLjcsMC0xLjIsMC42LTEuMiwxLjJjMCw3LjgsNS45LDE0LjIsMTMuMywxNC44VjQzaC01LjRjLTAuNywwLTEuMiwwLjYtMS4yLDEuMmMwLDAuNywwLjUsMS4yLDEuMiwxLjJoMTMuM2MwLjcsMCwxLjItMC42LDEuMi0xLjJTMjcuMyw0MywyNi42LDQzaC01LjR2LTQuNEMyOC42LDM3LjksMzQuNSwzMS41LDM0LjUsMjMuOEwzNC41LDIzLjh6Ii8+PHBhdGggY2xhc3M9InN0MCIgZD0iTTIwLDMxLjVjNC40LDAsOC0zLjUsOC03LjhWMTIuM2MwLTQuMy0zLjYtNy44LTgtNy44cy04LDMuNS04LDcuOHYxMS40QzEyLDI4LDE1LjYsMzEuNSwyMCwzMS41eiBNMTQuNSwxMi4zYzAtMywyLjUtNS40LDUuNS01LjRjMywwLDUuNSwyLjQsNS41LDUuNHYxMS40YzAsMy0yLjUsNS40LTUuNSw1LjRzLTUuNS0yLjQtNS41LTUuNFYxMi4zeiIvPjwvc3ZnPg==);} .streaming-gag .streaming-gag__text {display:block;flex-basis:100%;text-align:center;} .streaming-gag .streaming-gag__text b {display:block;font-weight:bold;} </style><div id="player_1586204518_6769" class="xplayer_wrapper"></div><script type="text/javascript"> var playerOptions1586204518_6769 = { source: 'https://www.segodnya.ua/media/get/eff5b10e8028e5734a9f76400a27465e/5e8d3546/112246/playlist.m3u8', poster: 'https://cdn.segodnya.ua/i/video_snapshot_poster/media/video/5e8/738/caa/5e8738caaf027.mp4', title: "", gaps: { gap_error_media: 'https://cdn.segodnya.ua/bundles/app/img/gaps/gap_media.jpg', gap_error_online: 'https://cdn.segodnya.ua/bundles/app/img/gaps/gap_online.jpg', gap_no_online: 'https://cdn.segodnya.ua/bundles/app/img/gaps/gap_no_online.jpg', gap_restricted_online: 'https://cdn.segodnya.ua/bundles/app/img/gaps/gap_restricted_online.jpg', gap_restricted_media: 'https://cdn.segodnya.ua/bundles/app/img/gaps/gap_restricted_media.jpg', gap_android_online: 'https://cdn.segodnya.ua/bundles/app/img/gaps/gap_android_online.jpg', }, ima: { adTagUrl: '', preRoll: 'https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/live/ads?iu=/21673151856/Segodnya_Video_Preroll&description_url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2F&env=vp&impl=s&correlator=&tfcd=0&npa=0&gdfp_req=1&output=vast&sz=400x300|640x360|640x480|1024x768|1280x720&unviewed_position_start=1', preRoll2: 'https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?iu=/21673151856/Segodnya_Video_Preroll2&description_url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2F&env=vp&impl=s&correlator=&tfcd=0&npa=0&gdfp_req=1&output=vast&sz=400x300%7C640x360%7C640x480%7C1024x768%7C1280x720&unviewed_position_start=1', preRoll2MinDuration: 120, midRoll: 'https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?iu=/21673151856/segodnya_ua_midroll&description_url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2F&env=vp&impl=s&correlator=&tfcd=0&npa=0&gdfp_req=1&output=vast&sz=400x300%7C640x360%7C640x480%7C1024x768%7C1280x720&unviewed_position_start=1', midRollMinDuration: 600, midRollTimeOffset: '00:07:00', pauseRoll: '', pauseRollImage: '', postRoll: 'https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/live/ads?iu=/21673151856/Segodnya_Video_Postroll&description_url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2F&env=vp&impl=s&correlator=&tfcd=0&npa=0&gdfp_req=1&output=vast&sz=400x300|640x360|640x480|1024x768|1280x720&unviewed_position_start=1', nonLinear: 'https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?iu=/21673151856/segodnya_ua_overlay&description_url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2F&env=vp&impl=s&correlator=&tfcd=0&npa=0&gdfp_req=1&output=vast&sz=400x300|640x360|640x480|1024x768|1280x720&unviewed_position_start=1', nonLinearTimeOffset: '00:00:05' }, autoplay: false, muted: false, width: '100%', height: '351', noad: false, online: Boolean(), contentId: '/media/video/5e8/738/caa/5e8738caaf027.mp4', secure: false }; 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