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В США на треть упала экономическая деятельность

6 апреля, 23:20

Виктория Подолянец

Экономисты отмечают беспрецедентную приостановку торговли

Пандемия коронавируса привела к приостановке экономической деятельности в США на 29%, свидетельствует исследование Moody's Analytics.

Пока настоящие масштабы влияния вспышки заболевания на экономику нельзя оценить и это будет затруднительно сделать в течение ближайших лет, однако экономисты отмечают беспрецедентную приостановку торговли из-за мер властей.

По данным Moody's, 41 американский штат принял решение о временной приостановке работы предприятий, не относящихся к категории критически важных. При этом пострадали от остановки производств наиболее густонаселенные регионы, которые вносят непропорционально большой вклад в экономику страны. Доля округов, в которых был введен режим изоляции, составляет 80%, но на них приходится 96% производства.

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Одна десятая часть падения производства связана с ситуацией в трех округах – Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и округе Кук, центром которого является Чикаго.

В Moody's полагают, что сокращение производства на 29% не будет наблюдаться в течение всего второго квартала. Экономическая деятельность в большинстве регионов может восстановиться к лету, а падение ВПП США во втором квартале составит 30% в годовом выражении.

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По данным Министерства торговли США, за время Великой депрессии 1929-1933 гг. годовой объем производства упал на 26%. Во время предыдущей рецессии 2007-2009 гг. было зафиксировано квартальное снижение производства почти на 4%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что угрожающей и катастрофической ситуацию с распространением коронавируса в Соединенных Штатах называют обозреватели. Темпы распространения болезни в Америке ежедневно растут, под угрозой оказались даже выборы президента.

А в МВФ оценив последствия пандемии, заявили, что нынешняя рецессия намного хуже, чем глобальный финансовый кризис.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США экономический кризис коронавирус рецессия

Источник: Интерфакс-Украина

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