В США назвали важнейшие реформы для украинской экономики

/ Фото: НБУ

Главные усилия украинского правительства в контексте реформ сейчас в основном сосредоточены на установлении рынка частной земли и реструктуризации государственных активов. Об этом, по итогам встречи с представителями американского бизнеса в Вашингтоне, рассказал главный советник министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Питер Телюк. Об этом сообщает "Укринформ".

"Прежде всего, это земельная реформа, и она сейчас идет достаточно интенсивно", – заявил советник министра и отметил, что конкретные шаги по этой реформе нужно предпринять уже к концу текущего года.

Самым сложным в этом процессе Телюк назвал разработку программы, справедливой для всех – и крупных землевладельцев, и обычных фермеров.

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Еще одним приоритетом является реформа государственных предприятий. По словам советника министра, в этом направлении еще нет сформированных окончательно конкретных предложений. Он также отметил, что параллельно предусмотрены усилия по реализации многих других изменений в экономике.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Кабинет министров направил в Раду законопроект о рынке земли. Премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, это первый проект закона из пакета по земельной реформе. Еще ряд "земельных" законов внесут в парламент народные депутаты, которые работают с нами в одной рабочей группе, эти законы дополнят пакет.

Закон о рынке сельхозземли, откладываемый почти 20 лет, может стать реальностью. В случае его принятия он вступит в силу с 1 октября 2020 года. Сайт "Сегодня" разбирался, кому и когда начнут продавать паи.

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