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В США одобрили законопроект против "Северного потока – 2"

Сегодня, 16:39

Документ рассмотрели в Палате представителей

Фото: Getty Images
В США одобрили законопроект против "Северного потока – 2" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/663/195/5c46631954b8b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/663/195/5c46631954b8b.jpg Экономика Документ рассмотрели в Палате представителей

Палата представителей США одобрила законопроект, направленный против строительства российского газопровода "Северный поток – 2", который, по мнению законодателей, угрожает энергетической независимости Европы.

Документ носит название "Акт в поддержку европейской энергетической безопасности и диверсификации" и призван помочь США, странам Европы и Евразии укрепить глобальную энергетическую безопасность и поддержать диверсификацию источников энергии и их маршрутов поставок. Сенат еще не проголосовал по этому законопроекту, но на его рассмотрении находится аналогичный документ.

В законопроекте, который одобрила Палата представителей, содержится призыв к правительству США принять меры к тому, чтобы сократить энергозависимость Европы от российских энергоресурсов, способствовать увеличению конкуренции на рынке, оказывать содействие компаниям США, которые инвестируют в европейскую энергетическую инфраструктуру, а также наращивать экспорт технологий и энергоресурсов в Европу.

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"РФ во главе с Владимиром Путиным уже давно использует энергоносители в качестве оружия для принуждения и манипулирования европейскими странами. Поскольку производство энергии в США растет, у нас есть превосходная возможность поддержать наших союзников и предоставить альтернативу позициям, на которых закрепилась Россия, в том, что касается источников энергии", - заявил один из авторов документ Билл Китинг.

Он отметил, что законопроект будет способствовать укреплению сотрудничества между ЕС и США и частным инвестициям.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа выступает против строительства "Северного потока – 2". 

Мнения стран Евросоюза разделились. Например, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, несмотря на проблемы, которые создает Россия для всего мира, ее изоляция не является допустимой, а строительство "Северного потока – 2" очень важно для Германии. Но в добавок к недовольству проектом со стороны Польши и Балтийских стран, недавно стало известно, что Дания может замедлить строительство "Северного потока – 2". В случае, если Копенгаген запретит прокладывать трубопровод через территориальные воды Дании, осуществление проекта окажется более дорогостоящим.

Ранее Евросоюз утвердил изменения к Газовой директиве, затрагивающие "Северный поток – 2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. Поправки должны привести функционирование "Северного потока – 2" в соответствие с теми внутренними нормами Евросоюза, которые действуют по аналогичным газотранспортным проектам. Ранее сайт "Сегодня" разобрался, что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве.

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Тег США, законопроект, Северный поток, Северный поток 2

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Источник:

Голос Америки

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