В США понизили прогноз урожая украинской пшеницы и кукурузы

Министерство сельского хозяйства США обновило прогноз по урожаю в Украине

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Министерство сельского хозяйства США понизило прогноз урожая пшеницы в Украине в 2019-2020 маркетинговом году (МГ), стартовавшего с июля, на 0,5 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом – до 28,7 млн тонн. Об этом говорится в августовском отчете американского ведомства.

При этом прогноз экспорта украинской пшеницы в текущем МГ не изменился и остается на уровне 19,5 млн тонн.

В министерстве также понизили прогноз производства кукурузы в Украине на 0,5 млн тонн – до 36 млн тонн, а ожидания по экспорту сохранились и составляют 30 млн тонн. Месяцем ранее урожай кукурузы прогнозировался на уровне 36,5 млн тонн.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

При этом Украина по итогам 2018-2019 МГ поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.

Владимир Гройсман, который до 29 августа возглавлял Кабмин, заявлял, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:

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