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В США раскрыли подробности санкций против центробанка Венесуэлы

Сегодня, 12:20

Белый дом объяснил, что будет с денежными переводами жителей страны

Фото: AFP

Новые санкции, введенные США в отношении центробанка Венесуэлы, не запрещают денежные переводы населения южноамериканской страны и не блокируют обычные операции по их дебетовым и кредитным картам. Об этом сообщили в Белом доме.

"Они (новые санкции. – Ред.) не запрещают гуманитарную помощь или личные денежные переводы. В связи с этим Министерство финансов [США] предпринимает ряд лицензионных действий, отвечающих интересам демократизации и благосостояния Венесуэлы. Эти действия включают меры по содействию обработке регулярных операций по дебетовым и кредитным картам, а также положение о гуманитарной помощи", — уточнили в Белом доме.

Напомним, еще 1 ноября 2018 года президент США Дональд Трамп распорядился ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. Вашингтон решил помешать правительству Николаса Мадуро расхищать богатства страны. 17 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал новые санкции в отношении ЦБ Боливарианской Республики, призванные "ограничить американские транзакции с этим банком и запретить ему доступ к долларам США".

Ранее также сообщалось, что Соединенные Штаты продолжат делать все возможное для смещения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Экономический и политический кризис привел к гуманитарным проблемам в Венесуэле. Страна пережила самое масштабное в истории отключение электроэнергии, а также трудности с водоснабжением:


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Тег Венесуэла, США, санкции, центробанк, денежные переводы

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Источник:

ТАСС

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