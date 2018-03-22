США резко увеличивают расходы на помощь Украине

Сегодня, 09:03

Соответствующий закон должны утвердить еще несколько инстанций

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Расходы на поддержку программ в Украине со стороны Соединенных Штатов увеличены до 630,7 млн долларов. Об этом свидетельствует закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, который представили в Конгрессе США, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Ранее сообщалось, что США готовятся помочь Украине на 410,465 млн долларов.

Из 630,7 млн долларов по линии Пентагона Украине выделят 200 миллионов долларов - для оказания военно-технической помощи. Это на 50 миллионов больше ассигнований 2017 года.

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По линии Государственного департамента США и причастных агентств Украине выделят 420,7 млн долларов. Эта сумма на 10 млн долларов превышает расходы 2017 года.

Перед вступлением в силу Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей и подписан президентом США. Как отмечают в Украинском посольстве Сенат и Палата представителей уже согласовали положительные решения по этому закону. 

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Он предусматривает предоставление Украине 350 млн долларов военной помощи. За последние три года военную помощь Штатов Украине оценили в 750 млн долларов. Помощь предоставлялась в виде техники и обучения украинской армии.
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Источник:

"Сегодня"

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