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В США улучшили прогноз по урожаю украинской кукурузы

Сегодня, 13:42

В Министерстве сельского хозяйства США также дали новый прогноз по экспорту кукурузы

/ Фото: Pixabay

Министерство сельского хозяйства США повысило ожидания по урожаю кукурузы в Украине в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 – июнь 2020) на 2,5 млн тонн – до 36,5 млн тонн. Об этом говорится в августовском отчете, тогда как в июльском прогнозировалось 34 млн тонн.

В то же время экспорт кукурузы из Украины по итогам текущего 2019-2020 МГ может составить 30 млн тонн, что на 2 млн тонн выше предыдущей оценки американского ведомства.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

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Фото: president.gov.ua

При этом Украина по итогам 2018-2019 МГ поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.

Как отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий, пока нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:

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зерно США прогноз кукуруза зерновые

Источник: УНИАН

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