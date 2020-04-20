США запустили "печатный станок" на полную мощность: как отреагируют экономики и курсы валют

Пандемия коронавируса и вызванный ею экономический кризис заставили многие государства забыть о глобализации и начать спасать собственные экономики. Пытаясь поддержать домохозяйства и бизнес в тяжелое время, многие страны "запускают печатные станки", то есть проводят дополнительную эмиссию денег. Как правило, в краткосрочной перспективе такая мера помогает обеспечить средствами к существованию наиболее уязвимые слои населения и бизнес, а в более отдаленной – ускоряет инфляцию и при этом оживляет экономику. Но одно дело, когда к таким мерам прибегают небольшие экономики и речь идет об их локальных валютах, и совсем другое – если "печатный станок" включают эмитенты мировых валют.

Федеральная резервная система США еще в самом начале эпидемии, в середине марта, объявила о готовности "использовать весь свой набор инструментов для поддержки потока кредитов домашним хозяйствам и предприятиям". И в первую очередь – о намерении выкупить на рынках казначейские ценные бумаги на сумму не менее 500 млрд долларов и ипотечные ценные бумаги – не менее чем на 200 млрд долларов. Позже ФРС заявила, что на эти цели будет направлено не 700 млрд, а свыше 2,3 триллиона долларов.

США начали политику "количественного смягчения"

Названные суммы – 2,3 трлн долларов – фактически объявленный объем дополнительной эмиссии долларов. Правда, направляемых в экономику не напрямую, в виде наличных, а через механизм скупки ценных бумаг. Такой инструмент кредитно-денежной политики – пополнение ликвидности путем скупки акций – получил название Quantitative easing (QE), то есть "количественное смягчение". Программы QE широко использовались в Японии в начале 2000-х, в США во время глобального кризиса 2008-2009 годов и позже, в Евросоюзе и Великобритании, других странах.

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В частности, Соединенные Штаты после кризиса 2009 года трижды проводили подобные операции: QE1, QE2 и QE3. Нынешняя эмиссия уже получила название (правда, пока неофициальное) QE4. И она является беспрецедентной по количеству вброшенных в экономику за короткий срок долларов. Примерно такую сумму "влили" в экономику США во время QE2 и QE3 вместе взятых, с той разницей, что тогда на это ушло 4 года, а сейчас – всего месяц с небольшим.

"После 2008 года программы "количественного расширения" периодически проводят практически все банки мира, которые имеют резервные валюты. Были периоды, когда эти программы сворачивались, американцы пытались даже в 2018 году запустить программу "количественного сжатия", то есть изымать избыточную ликвидность и повышать процентные ставки. Тогда это вызвало кризис на долговых рынках развивающихся стран и начался "курсопад": стали резко девальвировать аргентинское песо, бразильский реал, турецкая лира и т. д. Потому что спекулятивный капитал начал уходить с развивающихся рынков в американские долговые инструменты, которые стали более доходными. Однако Трамп является ярым противником программ "количественного сжатия", поэтому еще в 2019 году фактически был запущен процесс поступательного понижения процентных ставок и начата новая программа "количественного расширения". Однако тогда планировалось расширяться только на 50 млрд долларов каждый месяц. А сейчас они запустили ультрарадикальную программу "количественного расширения", которая не имеет аналогов. Сейчас они будут выкупать уже не только облигации Минфина США и ипотечные ценные бумаги, но и обязательства штатов, и обязательства корпоративного сектора, в том числе проблемные активы, – то есть весь "мусор", чтобы под него забрасывать на рынок триллионы дополнительной ликвидности", – объясняет экономический эксперт Алексей Кущ.

К чему приведет избыток долларов

Если разделить обещанные 2,3 трлн долларов на всех американцев (327 млн человек), получится, что на каждого придется более 7 тыс. этих дополнительных (но не обязательно наличных) долларов. Неудивительно, что обычно результатом "количественного расширения" является увеличение денежной массы на руках у граждан и снижение банковских ставок. Все это вместе, как ожидается, должно увеличить объем потребления, оживить производство и ускорить инфляцию (которая в развитых странах часто стремится к нулю, чем тормозит экономику). Поэтому применяют QE, как правило, только во время рецессии, чтобы "укротить" спад экономики и вернуть ее к росту.

Но повторимся: когда "печатный станок" запускают небольшие страны, обесценивание их местной валюты и ускорение инфляции остаются их внутренними проблемами. Однако когда на подобные меры решается государство – эмитент основной мировой валюты, это не может не отразиться на экономиках других стран.

Какими будут последствия нынешней рекордной эмиссии доллара? Ощутит ли эти последствия Украина?

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Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак обращает внимание, что США действуют в интересах собственной экономики, мало обращая внимание на другие страны.

"Во время кризиса глобализм немного отступает, а на первый план выходят задачи усиления защиты своих внутренних производителей, своего населения, безработных и т. д. Интересы страны становятся выше интересов глобального развития, глобальной торговли и т.д. Это отчетливо видно на примере "масочных войн", когда разные страны пытаются перехватить друг у друга грузы с масками, аппаратами искусственного дыхания, медикаментами и т.д. В экономике такая тенденция проявляется в том, что каждая страна будет выходить из кризиса самостоятельно. И решения об экономических мерах принимаются в странах без оглядки на интересы других стран. Поэтому то, что США за счет дополнительной эмиссии решили спасать свою экономику, не принимая во внимание, как это будет сказываться на мировой экономике, – это именно потому, что для них сейчас важна в первую очередь их экономика", – говорит эксперт.

Алексей Кущ считает, что следствием переизбытка долларовой массы в период кризиса станет снижение цен на мировых рынках сырьевых продуктов. А значит, Украина получит меньшую прибыль от экспорта, чем могла бы.

"В обычное время излишняя ликвидность уходит на рынки развивающихся стран, которые выполняют роль такого "абсорбента" этой избыточной ликвидности. Эти рынки пытаются воспользоваться конъюнктурой дешевого доллара: население покупает доллары, государства пытаются привлекать валюту, выпуская свои долговые инструменты. Как и Украина нарастила свои резервы до 25 млрд долларов. В прошлом году НБУ выкупил на рынке 8 млрд долларов. Получается, развивающиеся страны абсорбируют инфляцию, не дают долларам давить на цены в США. А когда наступает кризис, происходит обвал. Процентные ставки еще снижаются (в США они уже снизились до нуля), эмиссия нарастает, и в результате происходит обесценивание базовых активов на мировых сырьевых рынках. То есть резко падают цены на нефть, на металл, на продовольственные товары. А от мировых цен на сырье очень сильно зависит ВВП Украины. И для того, чтобы сохранить хотя бы номинальное значение ВВП на уровне прошлого года (реальный ВВП, то есть скорректированный на процент инфляции, конечно, упадет), Украине придется "включать печатный станок" и ускорять инфляцию. А в развитых странах инфляция замедляется, потому что такие страны, как Украина, обеспечивают их дешевым сырьем. Если бы развивающиеся страны смогли создать на сырьевых рынках что-то по аналогии с ОПЕК, то они могли бы удерживать цены на высоком уровне, когда развитые страны применяют гиперэмиссионные волны. Тогда бы инфляция импортировалась в американскую и европейскую экономики. Но пока развивающиеся страны не могут похвастать такой консолидации, они вынуждены принимать правила игры и мириться с дешевыми ценами на сырье", – говорит Алексей Кущ.

В то же время Тарас Козак говорит, что в разгар кризиса действуют противоположные тенденции, и какая из них окажется определяющей, предсказать заранее сложно.

"Когда количество долларов в обороте существенно возрастает, по идее, они должны обесцениться, так как количество активов осталось прежним, а сумма долларов выросла. Но во время кризисов такого не происходит. В это время ликвидность достаточно низкая, покупателей мало, продать что-то очень сложно, поэтому стоимость активов даже падает. Мы видим, что дешевеют акции, недвижимость и т.д., потому что желающих купить это во время кризиса немного. И тут встречаются две противоположные тенденции: из-за чрезмерного количества долларов цены должны были бы расти, а из-за кризиса – падать. И какая из этих противоположных тенденций пересилит – в разгар кризиса сложно сказать. А вот после кризиса спрос на риски вырастет. А поскольку денег будет много, цены могут расти – как на инвестиционные активы, так и на потребительские товары. И тут важно, во-первых, сколько продлится кризис (а этого сегодня никто не скажет), а во-вторых, как страны, применявшие политику "количественного смягчения", будут выходить из кризиса. Мы видели, например, что QE3 закончилось уменьшением количества долларов в обороте. ФРС выводила их за счет того, что не покупала новые казначейские бумаги, когда погашались старые", – обращает внимание Тарас Козак.

Теоретически через какое-то время цены должны вырасти, а валюта тех стран, которые проводили дополнительную эмиссию, должна упасть по отношению к другим странам, говорит эксперт. Но такую же политику "количественного смягчения" будут, вероятно, проводить и другие страны: Европейский центральный банк, Банк Англии, Банк Швейцарии. Они, вероятно, тоже будут выкупать на свой баланс облигации своих правительств. И каждая развитая страна будет печатать свою валюту, чтобы поддержать свою экономику. Каким в итоге окажется отношение доллара к евро, к швейцарскому франку или к иене – сейчас спрогнозировать невозможно, уверен экономист.

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Что касается Евросоюза, то уже известно, что он тоже намерен включить "печатный станок".

"У Евросоюза программа "количественного расширения" менее амбициозная, но тоже впечатляющая. Они пока не назвали ее сумму, там процесс принятия решений более сложный, и еще идет дискуссия", – говорит Алексей Кущ.

Будет ли Нацбанк печатать "антикризисные гривни"

Как подчеркивает Тарас Козак, несмотря на полученное разрешение выкупать ценные бумаги, Нацбанк пока категорически отказывается печатать необеспеченные гривни, вкладывая их в ОВГЗ или другие инструменты.

"Нацбанк пока готов выкупать на свой баланс исключительно валюту. Поэтому все выглядит так, что гривня должна усиливаться, ведь долларов в мире становится все больше, а количество гривен не увеличивается. Но этого, скорее всего, тоже не будет. Потому что во время кризиса инвестиционные деньги в Украину не придут, инвесторы в это время уходят в более надежные активы. Так что и в этом вопросе сейчас полная неопределенность", – говорит Тарас Козак.

Единственное, в чем уверен эксперт, – что "включение печатного станка" в Украине приведет к резкому росту инфляции. Особенно если не удастся заключить новый кредитный договор с МВФ.

"У нескольких заместителей главы НБУ скоро заканчиваются контракты. И если к руководству Нацбанком придут новые люди, которые посчитают правильным делать допэмиссию гривни, будет девальвация, инфляция и повторение 90-х годов в полном объеме. Это худший сценарий", – говорит Тарас Козак.

На сегодняшний день планируется, что покрыть дефицит бюджета и поддержать экономику удастся за счет денег МВФ, которые на сей раз пойдут не в золотовалютные резервы, а в бюджет, и за счет другой международной помощи. Единственным препятствием для продолжения сотрудничества с МВФ на сегодняшний день является закон о банках, который пока не принят.

Помочь Украине в борьбе с коронавирусом пообещали и другие международные организации. В частности, Всемирный банк. Подробнее – в сюжете:

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