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В США заявили, что могут отказаться от повышения пошлин на авто

5 ноября, 10:28

Администрация Трампа с прошлого года угрожает ввести тарифы до 25% на импорт автомобилей

/ Фото: Pixabay

Министр торговли США Уилбур Росс считает, что существует возможность договориться с европейскими, японскими и южнокорейскими производителями автомобилей и не повышать ввозные пошлины на них.

"Мы надеемся, что переговоры, которые мы ведем с отдельными компаниями об их планах капитальных вложений, будут достаточно плодотворными, и не будет необходимости (в повышении тарифов – Ред.)", – сказал Росс в интервью Bloomberg Television.

Министр отметил: "У нас были очень хорошие беседы с нашими европейскими друзьями, с нашими японскими друзьями, с нашими корейскими друзьями".

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Администрация Трампа с прошлого года угрожает ввести тарифы до 25% на импорт автомобилей, чтобы защитить американских автопроизводителей.

Трамп в мае объявил об отсрочке введения повышенных пошлин, срок отсрочки истекает к середине ноября.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп еще в апреле анонсировал введение пошлин на товары из стран Евросоюза на сумму 11 млрд долларов. Таким образом он решил "наказать" ЕС за субсидии для европейского авиаконцерна Airbus.

Как мы уже писали, из-за повышения тарифов ЕС в прошлом году американский производитель мотоциклов Harley-Davidson решил перенести производство некоторых мотоциклов из США в Европу.

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авто США пошлины

Источник: Интерфакс-Украина

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