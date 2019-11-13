В столице Украины успешно прошел Киевский международный экономический форум

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8-9 ноября в КВЦ "Парковый" состоялся Киевский международный экономический форум (КМЭФ). Мероприятие, в ходе которого состоялось 22 панельных дискуссии, посетило около 2000 участников и 110 спикеров из 30 стран. Инициатором Форума выступила холдинговая компания UFuture, возглавляемая предпринимателем Василием Хмельницким. КМЭФ является площадкой для формирования стратегии экономического развития Украины. Форум ориентирован на организацию диалога экспертов, бизнеса и власти, заимствование лучшего мирового опыта, создание "дорожной карты" развития и содействие конвертации идей в реальные действия.

Главный вопрос форума в 2019 году — будущее в меняющемся мире. От бизнес-кейсов до визионерских идей — докладчики КМЭФ рассказали о скорых изменениях экономики под влиянием технологий. Предприниматели, топ-менеджеры, представители международных организаций, аналитики и стратеги компаний в ходе Форума представили свое мнение о ключевых проблемах мировой и украинской экономики и способах их решения, о Четвертой промышленной революции и продуцируемых ею социально-экономических последствиях, о климатических изменениях и их влиянии на бизнес и социум.

Форум открывал президент Украины Владимир Зеленский, призвавший зарубежных инвесторов вкладывать в украинскую экономику. Защита инвесторов, увеличение объема внешних инвестиций, противодействие рейдерству, дерегуляция – ключевые приоритеты деятельности нового состава Кабинета министров, сообщил участникам Форума премьер-министр Алексей Гончарук, открывавший второй день Форума.

Специальным гостем Форума стал китайский предприниматель Джек Ма, основатель площадки электронной коммерции Alibaba Group. Это первый визит Джека Ма в Украину. По мнению китайского предпринимателя, основной задачей для Украины на сегодняшний день является развитие частного сектора экономики и поддержка предпринимательства. Джек Ма считает, что первоочередно правительству Украины необходимо улучшить инфраструктуру для платежей, интернет-связь и логистику. Кроме того, Джек Ма рассказал о причинах успеха Alibaba Group, где и в чем находит мотивацию, а также дал ряд практических советов, начиная от того, как управлять персоналом, заканчивая тем, чему и как обучать детей.

"Мой секрет успеха – я интересуюсь будущим, никогда не сдаюсь и доверяю людям", – заявил участникам Форума Джек Ма.

В ходе Форума был затронут вопрос мировых торговых войн и их влияния на экономику Украины. Зарубежные эксперты, выступавшие на панели "Торговые войны и их влияние на международную экономику", призвали не драматизировать события, обратив внимание на то, что международной экономике присуща турбулентность, а влияние торговых войн является далеко не решающим фактором, сдерживающим рост мирового ВВП. В то же время украинские спикеры, представляющие бизнес, призвали Кабмин Украины активнее защищать отечественных товаропроизводителей мерами протекционизма в условиях развертывания мировых торговых войн.

Тем более, по оценкам экспертов, не за горами новый глобальный экономический кризис, который неизбежно отобразится на украинской экономике. Об этом шла речь в ходе дискуссионной панели "2020: Глобальный экономический кризис или новые возможности?". О том, что глобальный кризис может начаться с любого сектора экономики, говорил вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Худак. Однако, с точки зрения главного экономиста и директора департамента экономических исследований и статистики Всемирной торговой организации (WTO) Роберта Купмана, главным индикатором кризиса является, то, что происходит с торговлей — если она пошла на спад — кризис начинается.

В свою очередь управляющий директор международной банковской группы Rothschild в странах СНГ Джованни Сальветти во избежание кризиса посоветовал больше привлекать долгосрочные инвестиции. С оптимизмом смотрит в будущее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Министр считает, что именно сейчас в стране сформировались хорошие предпосылки для выхода на траекторию экономического роста. По словам министра, через три года инфляция в Украине упадет до 5-5,3% годовых, а ежегодный рост ВВП будет составлять 3,3-3,5%.

Одна из панелей Форума была посвящена климатическим изменениям, которые становятся все более значимым фактором моделирования бизнес-процессов. Актуальность темы климатических изменений связана с тем, что международное сообщество до сих пор не выработало адекватных механизмов противодействия данным процессам, а система международного права, регулирующая модель взаимодействия государств, бизнеса и социума с природой и техносферой, подвергается эрозии. Спикеры акцентировали внимание на том, что климатические изменения подтолкнули государства и бизнес-корпорации к внедрению "зеленых" технологий, которые с течением времени становятся одним из драйверов роста глобальной экономики.

Обсудили на Форуме и вопрос энергетической безопасности Украины. В ходе одноименной панели министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель анонсировал изменение энергетической стратегии Украины и сделал акцент на том, что ключевой приоритет министерства на данный момент – заключение долгосрочного контракта с РФ на транзит природного газа. Также спикеры подчеркнули необходимость диверсификации источников поставок энергоносителей в Украину, увеличение собственной добычи ископаемого топлива, увеличения "зеленой" генерации в структуре энергобаланса.

Не обошли стороной организаторы Форума вопрос имиджа и репутации Украины на международной арене. Их повышение – одна из ключевых целей, которую ставят перед собой организаторы в партнеры КМЭФ. Репутация в современном мире становится фактически новой валютой, самодостаточным экономическим фактором, который вносит важную лепту в успех государств и бизнес-структур на глобальном уровне. Гостем Форума стал сооснователь и операционный директор Reputation Institute Николас Джордж Трэд. Он акцентировал на необходимости создания для Украины нарратива относительно того, чем хочет быть известна страна в мире. Государство должно более активно реализовывать имиджевые проекты, считает Трэд. Мысли Трэда перекликаются с идеями Роберта Говерса, главы International Place Branding Association, который провел панель "Строим бренд Украины вместе!". По мнению Говерса, для улучшения имиджа Украины необходимо не ограничиваться краткосрочными маркетинговыми стратегиями, а комплексно работать во всех направлениях – от экономики до локальных активностей и присутствия в соцсетях.

В свою очередь Василий Хмельницкий, основатель холдинговой компании UFuture, выразил готовность помогать новой власти улучшать имидж страны на международной арене, повышать ее инвестиционную привлекательность модернизировать украинскую экономику. По мнению бизнесмена, важнейшим сегментом украинской экономики, которому необходимо уделить первоочередное внимание, является малый и средний бизнес. Холдинговая компания UFuture развивает проект бизнес-акселератора, нацеленный на оказание всесторонней помощи малому и среднему бизнесу, поддержку инновационных бизнес-идей. Хмельницкий призывает крупный украинский бизнес поддерживать подобные инициативы, которые в конечном итоге будут способствовать экономическому росту в Украине в интересах всех сегментов бизнеса и общества в целом. Хмельницкий подчеркивает, что бизнес должен не только стремиться к увеличению собственной капитализации, но и выполнять социальную функцию.

В ходе Форума Хмельницкий также осветил 5 трендов будущего, которые отобразятся на всем человечестве, трансформируя экономический и социальный ландшафт планеты. Данные тренды – развитие Интернета вещей (увеличение количества объектов, имеющих доступ к Сети), урбанизация, изменения климата, роботизация, становление Человека 2.0 (чьи внутренние органы можно будет создавать с помощью 3D-принтера). По мнению Хмельницкого, драйвером модернизационного рывка для украинской экономики, который поможет сократить отставание от наиболее развитых экономик мира, являются талантливые и образованные люди. Хмельницкий привел пример украинского IT-сектора, который растет в год на 20-26%. В то же время, считает Хмельницкий, Украине для преодоления экономической отсталости необходимо кардинально пересматривать подходы к науке, образованию, промышленности, законодательной работе, борьбе с коррупцией.

КМЭФ-2019, который с 2014 года уже традиционно проводится в столице Украины, стал крупнейшим за период своего существования. КМЭФ остается постоянно действующей дискуссионной площадкой для выработки стратегических решений для украинского истеблишмента, бизнеса и социума. Организаторы прогнозируют, что в следующем году Форум будет еще более масштабным и расширит географию участников.

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