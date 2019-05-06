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"В торговой войне победителей нет": чего ожидать от конфликта США с Китаем

6 мая, 13:51

Прямое влияние на украинскую экономику отсутствует, но риск негатива есть

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis.

Президент США Дональд Трамп решил усилить давление на Китай на фоне торговых переговоров и объявил о намерении повысить пошлины на китайские товары. По словам Трампа, пошлины увеличатся с 10 мая, с 10 до 25%.

В инопрессе предполагают: из-за подобных заявлений с Белого дома Пекин может отменить торговые переговоры в Вашингтоне, запланированные на эту неделю. Это заставляет засомневаться в способности двух крупнейших мировых экономик договориться.

Чего ожидать Украине, если торговая война не закончится, "Сегодня" расспросили у экспертов.

По мнению экономиста Евгения Олейникова, напрямую на экономике Украины это не отразится, но ощутимыми будут последствия возможной реакции Евросоюза на конфликт.

"Китай начнет продвигать дополнительные товары на рынок ЕС, что может повлечь протекционистские мероприятия уже со стороны ЕС, а это на нас может повлиять ощутимо, – объяснил Олейников. – Например, ЕС уже ввел квоты на поставки металлопродукции на уровне прошлого года, что блокирует возможности для расширения наших поставок, а значит – и для экономического роста. А если такие квоты начнут сокращаться, это сразу скажется на нашей экономике. Также возможно возникновение дополнительных квот и ограничений".

А директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин уверен: негативный сценарий в торговых переговорах принципе невозможен.

"Я бы не акцентировал внимание на самых худших вариантах, – сказал он. – Обе страны хорошо понимают, что конфронтация приведет к потерям – как в самих, так и в партнерских странах, и будут искать общую точку зрения….В торговый войне победителей нет и быть не может".

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп признал, что подготовка торговой сделки между США и КНР требует больше времени, чем планировалось первоначально.

При этом ожидалось, что Трамп может в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. Как заявил сам Трамп, это возможно, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия.

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:

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Тег торговля, Китай, ЕС, Трамп, Украина, пошлины, войны

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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