В Турции резко выросли цены: инфляция побила рекорд за 13 лет

Инфляция в Турции ускорилась в августе 2018 года на фоне обвала лиры. Потребительские цены в стране подскочили на 17,9% по сравнению с августом 2017 года, что стало максимальным ростом с сентября 2003 года.

Аналитики в среднем ожидали усиления подъема до 17,6% с 15,85% в июле.

Цены производителей в Турции в августе взлетели на более чем 32% в годовом выражении и на 6,6% относительно предыдущего месяца.

Центральный банк Турции объявил, что готов корректировать денежно-кредитную политику на ближайшем заседании, которое пройдет 13 сентября, чтобы сдержать связанные с инфляцией риски. Динамика инфляции в последние месяцы "демонстрирует существенные риски для ценовой стабильности", говорится в сообщении турецкого центробанка.

Как сообщалось, торговый конфликт США и Турции привел к обвалу курса турецкой лиры и кризису в стране. Это, в свою очередь, обеспокоило инвесторов по всему миру и ударило по национальным валютам многих развивающихся стран, в том числе Украины, Индии и России. Некоторые аналитики уже заявили, что миру грозит валютный кризис из-за обвала курса лиры:

При этом Евросоюз может помочь Турции, которая столкнулась с финансовым кризисом, из-за конфликта с США. Как пишет издание Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, уже фиксируется потепление между Брюсселем и Анкарой. В частности, об этом свидетельствует освобождение из тюрем двух греческих солдат, подозреваемых в шпионаже, и задержанного главы турецкого офиса Amnesty International.