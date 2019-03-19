В Турции соединили морскую и сухопутную секции "трубы" в обход Украины

В России сообщили о завершающем стыке между морской и прибрежной секциями газопровода в Турцию

Фото: gazprom.ru

В Турции соединили морскую и сухопутную секции "трубы" в обход Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1c6/b4c/5c41c6b4ca352.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1c6/b4c/5c41c6b4ca352.jpg 2019-03-19T13:05:57+02:00 Экономика В России сообщили о завершающем стыке между морской и прибрежной секциями газопровода в Турцию

Строители соединили две секции российского газопровода "Турецкий поток" – морскую и прибрежную. Завершающий стык был сделан 19 марта, сообщил оператор проекта South Stream Transport B.V.

В ходе надводного захлеста глубоководную секцию "трубы" подняли с морского дна на платформу над водой и сварили с прибрежной секцией в единую нитку газопровода, после чего ее уложили обратно на глубину 32 метров.

Таким образом, турецкий город Кыйыкей в регионе Фракия соединил трубопроводом с российской Анапой в Краснодарском крае.

Аналогичная операция проводилась на обеих нитках в российских водах в первые два месяца 2019 года. Как сообщили в South Stream, от введения газопровода в эксплуатацию отделяет строительство участка берегового примыкания.

Напомним, ранее российская газовая компания "Газпром" заявила о завершении строительства первой нитки газопровода.

Кроме того, в ноябре в компании сообщили о завершении строительства морского участка "Турецкого потока".

Как уже сообщалось, по подсчетам "Газпрома" реализация проекта "Турецкий поток" обойдется Кремлю в 11,5 млрд евро, а начало подачи газа по газопроводу ожидается в конце этого года:

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