В Турции соединили морскую и сухопутную секции "трубы" в обход Украины
В России сообщили о завершающем стыке между морской и прибрежной секциями газопровода в Турцию
Строители соединили две секции российского газопровода "Турецкий поток" – морскую и прибрежную. Завершающий стык был сделан 19 марта, сообщил оператор проекта South Stream Transport B.V.
В ходе надводного захлеста глубоководную секцию "трубы" подняли с морского дна на платформу над водой и сварили с прибрежной секцией в единую нитку газопровода, после чего ее уложили обратно на глубину 32 метров.
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Таким образом, турецкий город Кыйыкей в регионе Фракия соединил трубопроводом с российской Анапой в Краснодарском крае.
Аналогичная операция проводилась на обеих нитках в российских водах в первые два месяца 2019 года. Как сообщили в South Stream, от введения газопровода в эксплуатацию отделяет строительство участка берегового примыкания.
Напомним, ранее российская газовая компания "Газпром" заявила о завершении строительства первой нитки газопровода.
Кроме того, в ноябре в компании сообщили о завершении строительства морского участка "Турецкого потока".
Как уже сообщалось, по подсчетам "Газпрома" реализация проекта "Турецкий поток" обойдется Кремлю в 11,5 млрд евро, а начало подачи газа по газопроводу ожидается в конце этого года:
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