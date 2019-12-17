В Украине 500 млрд грн проблемных долгов: Гончарук назвал причину

Десятки банков были выведены с рынка из-за того, что их владельцы или их менеджмент вел себя неадекватно

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

В Украине более 500 млрд грн проблемных задолженностей в результате банковских махинаций. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Алексей Гончарук, который ранее сообщил, сколько потратят на дешевые кредиты для бизнеса.

"На сегодняшний день в Украине около 500 млрд грн проблемных задолженностей. Десятки банков были выведены с рынка из-за того, что их владельцы или их менеджмент вел себя неадекватно", - сказал Гончарук.

Премьер добавил, что в случае судебных исков правительство полагаться, в том числе, на международные арбитражи.

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Напомним, ранее в Нацбанке отмечали, что доверие украинцев к банкам и гривне возвращается, а в целом объемы гривневых депозитов населения даже превысили докризисный уровень. Но доверять банкам деньги на длительный срок люди все еще не спешат, предпочитая открывать гривневые счета "до востребования" и краткосрочные депозиты.

Кроме того, "Сегодня" разобрались, куда выгодно вкладывать деньги в 2019 году, и стоит ли инвестировать в государственные облигации.

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