В Украине 742 миллионера "показались" налоговой

Доходы более 1 млн грн за 2017 год задекларировали уже 742 гражданина Украины. Это почти в два раза превышает показатель соответствующего периода прошлого года, сообщает Государственная фискальная служба (ГФС) Украины.

По состоянию на начало марта украинцы подали почти 75 тысяч налоговых деклараций. Общая сумма задекларированных доходов составляет 8,1 млрд грн, что на 2,1 млрд грн, или на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Активнее всего свои доходы декларируют граждане в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях и городе Киеве. ... По данным деклараций, гражданами определены налоговые обязательства к уплате самостоятельно по налогу на доходы физических лиц в сумме 191 млн 400 тыс. грн и военного сбора – 31 млн грн", - ", - сообщает ГФС.

Правом на получение налоговой скидки воспользовались почти 20 тысяч человек – это почти на 5 тысяч, или на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее в Верховной Раде раскрыли вариант налоговой амнистии в Украине – депутат предлагает дать налоговым органам "точку отсчета", которая позволит следить за имуществом декларантов.

В Украине уже собирались ввести обязательные декларации для всех граждан, но этого пока не произошло.