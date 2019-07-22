В Украине активизировалась розничная торговля

Товарооборот предприятий заметно повысился по итогам первого полугодия-2019

Фото: freepik.com

Согласно данным аналитиков, внутренний спрос остается одним из главных драйверов экономики в Украине. При этом товарооборот розничной торговли за первое полугодие 2019 года в сопоставимых ценах увеличился на 10,3% по сравнению с январем-июнем 2018 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным официальной статистики, в июне-2019 по сравнению с маем-2019 оборот розничной торговли вырос на 4,1%, а в годовом измерении увеличился на 13,6% (июнь-2019 к июню-2018).

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий – юридический лиц и физлиц-предпринимателей – в первом полугодии-2019 по сравнению с аналогичным периодом 2018 года зафиксирован в Винницкой (на 18,8%), Черкасской (на 16,3%), Одесской (на 16,1%), Тернопольской (на 15,3%), Киевской (на 14,2%) областях и г. Киев (на 14,4%).

Читайте также В Украине замедлился рост промпроизводства

Напомним, уровень теневой экономики в Украине медленно, но неуклонно снижается. В этом убеждает доклад "Общие тенденции теневой экономики в Украине в 2018 году", подготовленный Министерством экономического развития и торговли. По подсчетам Минэкономики, теневая экономика в Украине по итогам 2018 года составляет 30% ВВП. Тогда как в 2017-м она достигала 32%.

При этом сайт "Сегодня" разобрался, как подсчитывают размер теневой экономики и насколько она мешает стране. Подробнее об этом читайте в специальном материале "Фокусы" теневой экономики: за что мы должны быть ей благодарны".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине активизировалась розничная торговля". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"