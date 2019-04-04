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В Украине активно сеют ранние яровые зерновые: названа площадь

Сегодня, 18:07

Украинские аграрии засеяли 75% прогнозируемых площадей

Фото: Pixabay
В Украине активно сеют ранние яровые зерновые: названа площадь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6ab/f0e/5c86abf0e946c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6ab/f0e/5c86abf0e946c.jpg Экономика Украинские аграрии засеяли 75% прогнозируемых площадей

Украинские аграрии по состоянию на 4 апреля засеяли 1,7 млн га ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами, что составляет 75% от прогноза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Аграрии засеяли яровым ячменем 1,2 млн га (77%), горохом – 247 тыс. га (73%), пшеницей – 118 тыс. га (71%) и овсом – 112 тыс. га (57%).

Кроме того, сев сахарной свеклы проведен на площади 76 тыс. га (31%), а подсолнечника – 123 тыс. га (2%).

Напомним, по состоянию на 4 марта посевная кампания проходила в пяти областях, а общая площадь составляла 22,5 тыс. га, или 1% к прогнозу. 

Ранее заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что мировые цены на нефть и рекордный урожай зерновых помогли снизить инфляцию в Украине в 2018 году, однако в 2019 году влияние этих факторов будет ослабевать.

"Сегодня" с помощью экспертов оценили перспективы нынешнего агросезона: "Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной".

Заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

Фото: Сегодня

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Тег посевная, АПК , Минагропрод, зерновые

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Источник:

Сегодня

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