Сделать стартовой
26,6
29,98
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Украине аннулировали лицензии трем туроператорам

10 июня, 17:52

Всего с начала 2019 года проведено 14 проверок туроператоров

Фото: Pixabay

Трем украинским туроператорам аннулировали лицензии на право осуществлять туроператорскую деятельность. Об этом информирует пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

"В 2019 году Минэкономразвития уже осуществило 14 плановых и внеплановых проверок туроператоров за соблюдением ими своих лицензионных условий. В результате этих проверок Министерство выявило ряд нарушений лицензионных условий туроператорской деятельности", – говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам проверок выдали семь предписаний об устранении нарушений лицензионных условий.

В свою очередь замминистра экономического развития и торговли Михаил Титарчук написал на своей странице в Facebook, что только четыре туроператора добросовестно выполняют лицензионные условия.

На сайте МЭРТ размещена памятка для туристов. В частности, гражданам советуют проверять действующие лицензии туроператоров. При этом у турагента должен быть агентский договор, заключенный с туроператором (полная версия обновленных рекомендаций Минэкономразвития).

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что проверки туроператоров обещали после того, как в 2018 году по Украине "прокатилась" серия скандалов с застрявшими в аэропортах туристами.

В конце мая 2019 года одна из крупнейших туристических компаний также сообщила о задержках рейсов.

Журналисты "Сегодня" изучили цены на отдых в Турции, Египте, Болгарии, а также на Кипре:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег туризм, МЭРТ, туроператоры

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине аннулировали лицензии трем туроператорам". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как отдохнуть за небольшие деньги: несколько способов сэкономить

Сегодня, 14:32

Эксперт советует самостоятельно заниматься планированием поездки, а не доверять это туристическим фирмам

В Чернобыле тоже была: 21-летняя девушка увидела все страны мира

7 июня, 09:32

Лекси Элфорд установила новый рекорд Гиннесса и стала самой молодой путешественницей

Путешествие в Баку: что посмотреть в городе и как хорошо провести время

7 июня, 08:06

Узнайте о главных достопримечательностях города и способах сэкономить в поездке

Бум из-за сериала "Чернобыль": в зону отчуждения хлынули иностранные туристы

6 июня, 12:18

Киевские власти уже планируют организацию государственного тура

Прогулки каждый день: сколько нужно ходить для похудения

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать

Почему Константин Меладзе много лет утаивал роман с Брежневой

Ученые НАСА нашли еще одну Землю

Зинченко: Пообщался с Силвой, португальцы расстроены

Украинские школьники смешно перепели хит KAZKA «Плакала»

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Сегодня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

Вчера, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

Вчера, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

8 июня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь