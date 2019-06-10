В Украине аннулировали лицензии трем туроператорам

Всего с начала 2019 года проведено 14 проверок туроператоров

Фото: Pixabay

Трем украинским туроператорам аннулировали лицензии на право осуществлять туроператорскую деятельность. Об этом информирует пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

"В 2019 году Минэкономразвития уже осуществило 14 плановых и внеплановых проверок туроператоров за соблюдением ими своих лицензионных условий. В результате этих проверок Министерство выявило ряд нарушений лицензионных условий туроператорской деятельности", – говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам проверок выдали семь предписаний об устранении нарушений лицензионных условий.

В свою очередь замминистра экономического развития и торговли Михаил Титарчук написал на своей странице в Facebook, что только четыре туроператора добросовестно выполняют лицензионные условия.

На сайте МЭРТ размещена памятка для туристов. В частности, гражданам советуют проверять действующие лицензии туроператоров. При этом у турагента должен быть агентский договор, заключенный с туроператором (полная версия обновленных рекомендаций Минэкономразвития).

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что проверки туроператоров обещали после того, как в 2018 году по Украине "прокатилась" серия скандалов с застрявшими в аэропортах туристами.

В конце мая 2019 года одна из крупнейших туристических компаний также сообщила о задержках рейсов.

Журналисты "Сегодня" изучили цены на отдых в Турции, Египте, Болгарии, а также на Кипре:

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