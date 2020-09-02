В Украине атомная генерация дороже зеленой, – эксперт

В частности, отработанные ядерные отходы нужно хранить долгие годы и постоянно тратить на это средства

В стоимость производства электроэнергии на АЭС Украины не учитываются затраты на вывод устаревших энергоблоков из эксплуатации, сохранение отработанного ядерного топлива, а также переработку радиоактивных отходов, и поэтому фактически электроэнергия зеленых электростанций является не только более безопасной, но и более дешевой.

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Об этом сообщила эксперт по энергетике и инвестициям Украинского института будущего Наталья Кацер-Бучковская, добавив, что отработанные ядерные отходы нужно хранить сотни или тысячи лет и, соответственно, постоянно тратить на это средства, пишет "Politeka".

"Принимая во внимание весь этот цикл, то атомная генерация дороже зеленой", – сказала эксперт.

По ее словам, государство не создает резервов средств на вывод атомных электростанций из эксплуатации и через несколько лет Украина столкнется с проблемой того, что нужно будет искать на это средства.

Вместе с тем она отметила, что против зеленой энергетики сейчас выступают лоббисты традиционных энергетических ресурсов (газа, нефти, угля, ядерного топлива) и они имеют большее влияние, чем отрасль зеленой энергетики, которая только начала развиваться.

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Как сообщалось, по итогам 7 месяцев 2020 года Украина произвела 12,7% экологической и возобновляемой энергии (солнце, ветер, гидростанции и биостанции) против 8,9% в аналогичном периоде 2019 года.

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31 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 3658 о сокращении "зеленых" тарифов. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмигаля, закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций – на 7,5%. На практике это означает, что государство и украинцы будут экономить почти 7 млрд грн ежегодно.

Напомним, все ядерное топливо Украина закупает у российской компании "ТВЭЛ" и американской Westinghouse.

В свою очередь, производство электроэнергии из угля создает много вредных выбросов, что ухудшает ситуацию в экологии.

Страны Европы, в т. ч. Украина, наращивают производство зеленой электроэнергии из солнца и ветра, чтобы улучшить экологию и избавиться от необходимости покупать топливо за рубежом. При этом Россия, как ключевой экспортер угля и газа в страны ЕС, пытается сохранить свое экономическое и политическое влияние на Европу. Владимир Путин и российские пропагандисты неоднократно критиковали зеленую энергетику, говоря о якобы ее вреде.

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