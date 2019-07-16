В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Фото: М. Маркив/facebook.com/mehamar.

Почти половина населения Земли живет за чертой бедности. Базовые потребности не могут обеспечить 3,4 млрд человек, говорится в докладе Всемирного банка.

Если человек живет меньше, чем на 1,9 долл. в день, это говорит о крайней бедности. Тратить больше не могут себе позволить 736 млн людей. К ним относятся население Бурунди, Малави, Конго, Мадагаскара и еще десятка стран Африки, Азии, Южной Америки и островных стран Тихого океана.

Где проходит черта бедности, можно ли отнести украинцев к самым бедным нациям в мире, узнавал сайт "Сегодня.

Мерки бедности

Бедность относительна. У каждой страны свои мерки нищеты. Украинец с зарплатой 10 тыс. грн (343 евро) во Франции не сможет жить по стандартам французского общества. Такой доход там почти в три раза меньше среднего. В Украине человек с доходом 10 тыс. гривен – далеко не бедняк.

Всемирный банк считает бедными людей, которые живут меньше, чем на 1,9 доллара в день по паритету покупательской способности (ППС). Это показатель для самых бедных стран. Для стран с доходами ниже средних – 3,2 долл., с высоким достатком – 5,5 долларов по ППС.

Поскольку стоимость жизни везде разная, то используют паритет покупательской способности. Он показывает соотношение стоимости одинакового набора товаров и услуг в разных странах. Поэтому ни 1,9 долл. ни 5,5 долл. нельзя переводить по официальному курсу.

Например, паритет покупательской способности гривны составляет 7,8. Это означает, что на 100 долл. в США можно купить примерно столько же, сколько в Украине на 780 грн.

Еще бедность измеряют относительно стандартов потребления, принятых в обществе. Человек, у которого нет доступа к привычному в окружении набору благ и услуг – бедняк. То есть, нищета определяется не только доходом или низким потреблением товаров и услуг первой необходимости, но и низкокачественным питанием, недоступностью услуг образования и здравоохранения, отсутствием нормальных жилищных условий и прочее.

"В мире Украина далеко не страна бедняков"

Доходы украинцев ниже средних. Поэтому бедность для Украины должны были бы считать по показателю 3,2 долл. в день. Но Всемирный банк в своих отчетах рассчитывает бедность в Украине исходя из 5,5 долл. в день.

"Если брать этот показатель, то по данным на 2017 год в Украине 4,9% бедняков. Оценочный показатель на этот год – 4%. А если брать 1,9 доллара, тогда у нас бедного населения 0,1%. Это очень мало. По этому показателю у нас ситуация намного лучше, чем в других странах, с которыми мы в одной группе доходов, если брать ВВП или валовый национальный доход на душу населения", – комментирует Ольга Купец, консультант Всемирного банка, профессор КШЭ и доцент кафедры экономической теории НаУКМА,

Что в других странах? Меньше 5,5 долл. по ППС на человека в день живет 66% населения в Кыргызстане, 50% – в Армении, 44% – в Грузии. В Молдове таких 16%, в Беларуси – 0,8%. Тогда как в Украине – 4%. Еще раз отметим, речь не о долларах, которые можно купить по обменному курсу, учитывается разница в ценах и инфляция.

"В этих странах намного больше бедных, чем в Украине, за исключением Беларуси. В западных странах этот показатель близок к нулю и его даже не рассчитывают. А если взять страны Африки, где бедность – расходы ниже 1,9 долл., то бедных в Гане 13%, Либерии – 41%, Малави -70%, в Украине – 0,1%, в Грузии – 5%. То есть, если сравнивать, Украина – далеко не страна бедняков", – отмечает Ольга Купец.

Бедные среди своих

На национальном уровне в Украине считают относительную бедность. Ее определяют по медиане расходов. Если семья тратит в месяц меньше от 75% медианы, то она бедная. Если простыми словами, это работает так: есть три домохозяйства – первое тратит в месяц 7000 грн, второе – 9000 тысяч грн, а третье – 15000 грн. Здесь медиана – 9000 грн – среднее число в выборке. А бедной будет считаться семья, которая тратит в месяц меньше чем 75% (6750 грн) от 9000 грн.

Почти каждый четвертый в Украине по такому подходу считается бедным.

"На 2018 год медиана расходов в Украине составляет 2620 гривен. Если расходы ниже этой отметки – семья считается бедной. Таких семей в прошлом году было 24,1%. Относительная бедность зависит от распределения доходов в обществе. В кризисные периоды неравенство уменьшается. А в периоды экономического подъема, когда доходы растут, уровень относительной бедности растет", – поясняет Людмила Черенько, руководитель качества жизни населения Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины.

Второй критерий, который используют в Украине – фактический прожиточный минимум. Он отличается от того прожиточного минимума, который утверждается правительством. Фактический минимум рассчитывается по реальным ценам рынка по каждой товарной группе. На сегодня это 3260 грн.

Доходы ниже этого уровня имеют 26,7% украинцев, а расходы – 43,2%. Хотя еще в 2015 ситуация была хуже – больше половины украинцев не получали дохода выше фактического прожиточного минимума. По этому показателю отслеживают скачки бедности в кризисные периоды. В кризис, когда покупательская способность падала, фактический прожиточный минимум показывал рост бедности в два раза. Сейчас этот показатель показывает уменьшение бедности в два раза – мы вернулись на уровень 2013-2014 годов. А вот по относительному критерию все стабильно – плюс-минус один процент.

Уровень бедности в Украине меньше, чем во Франции

В ЕС считают бедняками тех, кто получает меньше 60% от медианы доходов.

"Если считать по европейским методикам, то у нас уровень бедности 10,2%. То есть, 10 украинцев имеют стандарты жизни хуже, чем у остальных 90. Это достаточно низкий показатель. Если сравнивать, это ниже, чем во Франции, где 11-12%. Это относительный критерий, и он демонстрирует, какая часть населения не отвечает стандартам данного общества. Понятно, что стандарты Украины и Франции отличаются", – отмечает Людмила Черенько.

Уровень бедности зависит от того, где провести грань. А грань чаще всего денежная. Монетарный подход не отражает всех возможностей и всех ограничений. Не все можно получить за деньги и не все измеряется в деньгах. Страны Европы давно хотят от этого отойти, поэтому и используют немонетарный критерий.

Так, в Европе определили девять позиций: если три из них отсутствуют, люди считаются бедными. Если отсутствуют четыре, то крайне бедными.

В этот список входят:

Наличие телефона;

Наличие цветного телевизора;

Наличие стиральной машины;

Наличие автомобиля;

Денег хватает для отдыха вне дома по меньшей мере неделю в год;

Денег хватает на блюда из мяса, рыбы через день;

Есть возможность позволить себе непредвиденные, но необходимые траты;

Денег хватает на поддержку достаточно теплой температуры в своем жилище;

Денег в полной мере хватает на оплату арендных/ипотечных и коммунальных платежей.

"По немонетарному критерию мы не самые худшие. В Европе мы рядом с Румынией, Словакией, Венгрией. Самое интересное, что за нами всегда есть несколько стран ниже. Сравнивать со странами на востоке мы не можем, поскольку они не афишируют свою статистику по общепринятым критериям. Если Беларусь дает показатели по расходам ниже 5 долларов, то Россия и Казахстан не дают статистики", – поясняет Черенько.

Дело в том, что по представлениям украинцев небедный человек может, как минимум, оплатить самые необходимые медуслуги, которые включают стоматологию, имеет сбережения детям на образование, может позволить себе минимальный отдых, и так далее, отмечает Черенько. Норма и минимум в Украине одни, а в стране более богатой люди назовут больше благ, чем в среднем украинцы.

Много тратим на еду

Теоретически, чем беднее страна, тем больше расходы на питание. Сегодня украинцы 48% своих доходов тратят на еду. Хотя до 2016 года этот показатель доходил до 53%, говорится в отчетах Госстата. Обе цифры очень большие. Средние расходы европейцев на еду составляют 12% от доходов. Например, британцы тратят на еду 10%, нидерландцы – 10,6%, поляки – 17%, литовцы – 27%.

Но если сравнивать с другими странами, то этот критерий для Украины не показательный.

"У нас много расходов идет даже у обеспеченных слоев населения, также высокая калорийность суточного питания. Возможно, это ментальная особенность украинцев. По этому критерию нашу страну сравнивать не стоит. Доля домохозяйств в Украине, которые тратят на еду более 60% доходов, составляет 26,7%. А доля домохозяйств, у которых остается меньше 10% после расходов на питание и жилье, – 7,6%.", – говорит Людмила Черенько.

На сегодня только 10% украинцев считает себя бедными, говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.

"По всем показателям, по международным и по национальным, у нас позитивная тенденция – стабильное сокращение уровня бедности. По абсолютным цифрам уровень бедности сокращается последние четыре года. По субъективным оценкам в 2014 году 17% украинцев заявляли о том, что доходов не хватает на еду. В 2018 доля таких людей уменьшилась. Международные организации отмечают, что сокращение бедности происходит за счет макроэкономической стабилизации, увеличения реальных доходов и перечислений заробитчан", – добавляет Ольга Купец.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как живут люди в Швейцарии – стране, которая стабильно занимает верхние места в рейтинга уровня жизни, и которая тоже борется с бедностью (правда, в их понимании).

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что доходы украинцев выросли на 20%.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.