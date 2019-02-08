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В Украине будет дорожать бензин – НБУ

Сегодня, 13:35

В Нацбанке рассчитали, как повысятся суммы на стелах АЗС за год

Фото: Александр Яремчук
В Украине будет дорожать бензин – НБУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/47f/628/5c547f6287437.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/47f/628/5c547f6287437.jpg Экономика В Нацбанке рассчитали, как повысятся суммы на стелах АЗС за год

Цены на топливо в Украине продолжат расти на 4-5% в год, если не изменится акцизная политика. Об этом говорится в инфляционном отчете, подготовленном Национальным банком Украины (НБУ).

В Нацбанке подчеркнули, что пересмотреть прогноз роста цен на топливо в Украине заставил рост цен на нефть, который произошел в четвертом квартале 2018 года. Рост цен на топливо в Украине замедлился до 9,1% в декабре 2018 года с 20% в 2017 из-за падения мировых цен на нефть с октября 2018 года, а также за счет укрепления гривни. Однако, в течение большей части года цены на топливо росли высокими темпами.

"Уже в первом квартале 2019 года ожидается приближение годового изменения цен на топливо к нулю. Дальнейший ежегодный рост цен на топливо оценивается в 4-5% при предположении неизменности в акцизной политике", – сообщили в НБУ.

Напомним, за январь-2018 в Украине из всех видов автомобильного топлива существенно упал в цене только автогаз. Сайт "Сегодня" разобрался,что будет с ценами на автозаправках Украины в феврале - после роста цен на нефть.

Как известно, подорожание нефти не сразу влияет на цену нефтепродуктов. Пока нефть переработают в бензин и пока ее поставят на украинские АЗС, пройдет несколько месяцев.

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Тег НБУ, бензин, прогноз, топливо, АЗС, цены на бензин

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Сегодня

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