В Украине будет дорожать бензин – НБУ
В Нацбанке рассчитали, как повысятся суммы на стелах АЗС за год
Цены на топливо в Украине продолжат расти на 4-5% в год, если не изменится акцизная политика. Об этом говорится в инфляционном отчете, подготовленном Национальным банком Украины (НБУ).
В Нацбанке подчеркнули, что пересмотреть прогноз роста цен на топливо в Украине заставил рост цен на нефть, который произошел в четвертом квартале 2018 года. Рост цен на топливо в Украине замедлился до 9,1% в декабре 2018 года с 20% в 2017 из-за падения мировых цен на нефть с октября 2018 года, а также за счет укрепления гривни. Однако, в течение большей части года цены на топливо росли высокими темпами.
"Уже в первом квартале 2019 года ожидается приближение годового изменения цен на топливо к нулю. Дальнейший ежегодный рост цен на топливо оценивается в 4-5% при предположении неизменности в акцизной политике", – сообщили в НБУ.
Напомним, за январь-2018 в Украине из всех видов автомобильного топлива существенно упал в цене только автогаз. Сайт "Сегодня" разобрался,что будет с ценами на автозаправках Украины в феврале - после роста цен на нефть.
Как известно, подорожание нефти не сразу влияет на цену нефтепродуктов. Пока нефть переработают в бензин и пока ее поставят на украинские АЗС, пройдет несколько месяцев.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украине будет дорожать бензин – НБУ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Украине сократились продажи бензина и дизтоплива на АЗС
В декабре украинцы купили 91,4 тыс. т бензина, а годом ранее 106,2 тыс. т
Инфляция упала до минимума за пять лет: как изменились цены в Украине
Укрепление гривни сделало импорт более доступным, но рост зарплат "накручивал" цены