В Украине бум продажи краденых вещей: как не попасться на удочку мошенников

Сегодня, 14:30

Эксперты расскали, на что нужно обращать внимание при покупке вещей "с рук" и на рынках


Дерзкие ограбления захлестнули Украину. Журналисты "Сегодня" выясняли, как воры сбывают награбленное и почему покупать такие вещи опасно.

Эксперт по безопасности Михаил Гулак говорит: риск купить в интернете вещь с уголовным прошлым чрезвычайно высок.

"Вот, например, iPhone 6S. В магазине такой стоит одиннадцать тысяч гривен. В сети просят две триста", – показывает Гулак.

По словам специалиста, вызывают подозрение две вещи:

  • слишком низкая цена;
  • отсутствие документов.

Во время покупки советуют подвергать сомнению все, что говорит продавец, и требовать личной встречи.

"Звоните и спрашивайте, куда можно приехать. Если вам с той стороны говорят, что встретиться не могут и готовы только почтой выслать телефон или компьютер, можете не сомневаться – этот человек на 99% преступник", – поясняет Гулак.

По закону, если вы купили украденную вещь и полиция найдет ее вас, в лучшем случае – ее просто заберут. В худшем – придется доказывать, что не вы вор. 

"Если у вас дома найдут, например, четыре таких предмета, могут возбудить уголовное дело по скупке краденого. Или по 185-й статье, будто вы сами украли", – предупреждает специалист.

Ни один продавец ломбарда или радиорынка никогда не признается, что вещь, которую вы хотите приобрести, украдена. Поэтому, если есть сомнения, такую технику не покупать.

Напомним, клиентов интернет-магазинов в Украине за последний год стало больше почти на 50%, а вместе с ними выросло и количество мошенников.

Ранее "Сегодня" также выяснил, какие схемы используют аферисты в сети чаще всего. Злоумышленники всячески путают следы,что усложняет процесс их поиска.
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Источник:

"Сегодня"

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