В Украине цены тока для промышленности ниже в 2-3 раза, чем в Европе – экс-министр

Цены электроэнергии для промышленности в Западной Европе в 2-3 раза выше, чем в Украине. В Беларуси и России – на 30-50% выше. Об этом у себя на странице в Facebook написал бывший министр ЖКХ и действующий заместитель председателя комитета парламента по вопросам ТЭК и ЖК Алексей Кучеренко.

Он прокомментировал вчерашнее заявление компании Interpipe Виктора Пинчука насчет роста цен тока: "Мародеры заявляют, что цена для них выросла, и эта цена больше чем в Европе. Это ложь. Я много лет в энергетике. Я знаю, что в Западной Европе цены для промышленности в 2, а иногда в 3 раза выше, чем в Украине, в Восточной – в 1,5-2 раза. Более того, в Беларуси и России конечная цена для потребителей выше, чем та, за которую они продают электроэнергию в Украине на 30 -50%". Он также попросил показать любую платежку для завода или домохозяйства в ЕС, которая была бы ниже украинской.

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Кучеренко также написал, что компания по ценам пришлась на "самый большой кризис отрасли за последние 20 лет", который в немалой степени вызвали непрофессиональные и деструктивные действия председателя комитета ВР по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса.

"На рынке нет понимания баланса. ТЭС работают на минимальных оборотах. В это время заходит импорт из России и Беларуси по демпинговым ценам. На складах никому не нужны миллионы тонн угля. Государственные шахты почти остановились. Самое большое личное угольное предприятие остановлено. ГП "Гарантированный покупатель" на грани банкротства. Энергоатом уже отказался отдавать ему 40% электроэнергии, которая должна была пойти для населения. За несколько недель эта лавина разнесет розничный рынок, и в наших домах погаснет свет", – подытожил автор.

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