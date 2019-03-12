В Украине дорожает автогаз, а США планирует новую экспедицию на Луну: итоги дня

В 2028 году США планируют совершить новую пилотируемую миссию на Луну

В Украине дорожает автогаз, а США планирует новую экспедицию на Луну: итоги дня Сергей Гусев 2019-03-12T19:52:00+02:00 Экономика В 2028 году США планируют совершить новую пилотируемую миссию на Луну

Общество

1 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

279 жертв конфликта на Донбассе зафиксировала в 2018 году мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине. Среди жертв – 55 погибших и 224 раненных. "Это в два раза меньше, чем количество жертв среди гражданского населения в 2017 году и наименьший годовой показатель за весь период конфликта", – говорится в докладе.

537 населенных пунктов в пяти областях оставались обесточенными на утро 12 марта в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП.

27,3% больничных листов из выданных в течение 2018 года, проверенных Фондом соцстрахования, были выданы с нарушениями.

200 млн грн будет направлено из госбюджета в 2019 году на оборудование естественно-математических кабинетов в школах. Об этом сообщила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

134 тысячи 381 сотрудник Министерства внутренних дел будет задействован для обеспечения правопорядка в день голосования на выборах президента Украины 31 марта.

Выросли до 10,88 грн/литр по состоянию на 12 марта средние цены на сжиженный газ на АЗС. Об этом сообщила консалтинговая компания UPECO.

Экономика

Ослабил на 4 копейки до 26,36 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 13 марта по сравнению с предыдущим банковским днем, 12 марта.

Замедлилась до 8,8% с 9,2% в январе в феврале 2019 потребительская инфляция в годовом измерении. В месячном измерении цены выросли на 0,5%.

77,4 млрд грн налога на прибыль задекларировано крупными плательщиками по итогам 2018 года, что на 6,7 млрд или на 9,5% больше фактических начислений за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы. Крупные налогоплательщики обеспечили 63,8% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране.

85,1 тысячи тонн ржи экспортировала Украина с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019), что в 2,2 раза превышает объем поставок за весь 2017-2018 МГ и является рекордным значением за последние 16 лет, сообщили в агентстве Украгроконсалт.

Государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк располагают достаточным объемом высоколиквидных активов для предстоящих в текущем году выплат по еврооблигациям, сообщило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. "На конец февраля Ощадбанк разместил наличные в банках-нерезидентах на 1 млрд долл. На конец января у Укрэксимбанка было 510 млн долл.", – указано в сообщении.

Увеличили на 5,1% тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе потребление угля (на 136,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 2 млн 820,5 тыс. тонн. Доля использования антрацита в общем объеме потребляемого тепловой генерацией угля в 2018 году составила 20,6% против 24,5% – в 2017 году и 40,9% – в 2016-м, газовой группы – 79,4%, 75,5% и 59,1% соответственно.

Мир

Выделить 500 млн долл. президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе попросил на помощь партнерам в Европе, Центральной Азии и Евразии в противостоянии "злонамеренному" влиянию РФ. Средства предлагается направить на снижение зависимости партнеров США от российского вооружения, а также на меры по укреплению коллективной безопасности и сохранению территориальной целостности союзников США. Кроме того, средства предлагается направить для решения проблем макроэкономического характера, которые российская сторона пытается использовать в своих целях. В частности, речь идет о зависимости ряда стран от поставок энергоносителей и о вопросах, связанных с торговлей.

Автопроизводители Renaul, Nissan и Mitsubishi входящие в стратегический альянс, достигли соглашения о создании операционного совета – нового органа для надзора над операциями и управления альянсом. Этот совет заменит руководящие органы, созданные за время руководства Карлоса Гона, и будет единственной руководящей структурой в альянсе. Партнерство Nissan, Renault и Mitsubishi является крупнейшим автомобильным альянсом в мире. В 2018 году совокупные продажи автомобилей составили свыше 10,7 млн ед.

В 2028 году США планируют совершить новую пилотируемую миссию на Луну, следует из опубликованного в понедельник проекта бюджета американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Планируется, что пребывание будущей экспедиции на Луне продлится около недели. Успешное осуществление лунной программы должно стать предтечей планируемого в 2030-х годах пилотируемого полета на Марс.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.