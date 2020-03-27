В Украине дорожает борщевой набор: из-за чего растут цены на овощи и мясо

Коронавирус взвинчивает цены на логистику, а карантин – на обслуживание магазинов

На фоне всеобщей паники дорожает и базовый перечень продуктов. Например, жизненно необходимый почти каждому украинцу борщевой набор. Почему продавцы вынуждены поднимать ценник и сколько теперь стоит борщ?

Так как все рынки закрыты, за продуктами приходится идти в супермаркет. В условиях карантина и усиленного ажиотажа, некоторые торговые сети уже заявили, что повышают стоимость продуктов, в частности, так называемого борщевого набора.

Чтобы теперь купить продукты в магазине, надо выстоять две очереди: сначала перед магазином, а потом и в самом магазине на кассе. Впрочем, долго ждать не приходится. В самом магазине обязательно нужно надеть маску. Покупатели-пенсионеры жалуются, мол, продукты ощутимо подорожали:

"Морковь была по три гривны с небольшим. Сейчас – шесть гривен. Дешевым был картофель, а сейчас – 15 гривен. Капуста прибавила в цене в два раза".

В торговой сети признаются, что на непопулярный шаг пошли вынужденно.

Сергей Демченко, начальник управления по корпоративным коммуникациям сети супермаркетов:

"Речь идет о вынужденном повышении цен на отдельные группы товаров. А именно это так называемые товары борщевого набора. Это сахар. Это гречка. Это крупы". В тренде Гривня падает: в Украине резко выросли курсы доллара и евро

Итак, набор продуктов для борща обошелся нам в 150 гривен. Две трети стоимости забрало на себя мясо. Полгода назад борщ обошелся нам дешевле. Агроэксперт Богдан Андрющенко объясняет, что колебание цен имеет еще и сезонный характер:

"Весной традиционно цена растет из-за уменьшения предложения. Овощи, они имеют сезонный характер. И поэтому их сейчас объективно становится меньше".

Эксперт предупреждает, что из-за карантинных мероприятий по всему миру осложняется логистика. Плюс, поставщики должны дополнительно тратиться на средства безопасности – маски и дезинфекторы. А это в свою очередь влияет на сроки и стоимость доставки продуктов. Поэтому, отмечает эксперт, ожидать удешевления овощей в ближайшее время не стоит.

Напомним, ранее новости "Сегодня" подробно разбирались, как паника вокруг коронавируса повлияет на стоимость продуктов в магазинах. Цены на продукты вырастут, но не из-за коронавируса, поделились ритейлеры.

А есть ли угроза дефицита продуктов в Украине, читайте в материале "Сегодня": Зачем люди скупают продукты и есть ли угроза дефицита еды из-за коронавируса.

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