В Украине дорожают продукты: почему госрегулирование не срабатывает

В Украине, где скоро сильно подорожает гречка, растут цены и на другие популярные продукты. Об этом идет речь в статье сайта "Сегодня" – "Цены на карантине: какие важные для украинцев товары дорожают".

Так, макаронные изделия одного из популярных производителей могли подорожать уже в эти дни, причем практически во всех регионах. Большинство наименований изделий вырастут в цене чуть больше, чем на 5%, но некоторые виды – почти на 10%. Это подорожание десятки продавцов задекларировали 25-26 мая. Соответственно, новые цены в магазинах сможем увидеть уже сейчас.

Кроме того, в конце мая подорожала курятина. Это задекларировали уже несколько производителей. Подорожание у разных производителей в разных магазинах и торговых сетях составит от 5 до 10%, а это значит, новые цены покупатели уже увидели или увидят на днях.

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Во многих регионах дорожает сахар. Это также задекларировали уже нескольких производителей. Правда, на разные торговые марки подорожание будет не одинаковым. Одна продукция вырастет в цене всего на 7-8%, у другой подорожание будет довольно существенным – до 23%. Соответственно, небольшое подорожание увидим на днях, более серьезное – в начале июня.

Незначительно – на 5% – в конце мая выросли в цене куриные яйца в ряде регионов.

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Один из крупных производителей негазированной минеральной воды поднял цены на свою продукцию на 9,5%. В результате более чем в 100 торговых точках в разных регионах Украины эта вода подорожала.

В отдельных регионах должны подорожать и другие товары из списка социально значимых. Например, в Днепропетровской области подорожала мука ряда производителей – сразу на 17%. В Кировоградской, Черновицкой, Одесской и Волынской областях дорожает пшенично-ржаной хлеб, причем некоторые сорта – сразу на 35%.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что подорожание продуктов стало сильнейшим за последние годы. По итогам апреля цены на продукты в Украине выросли на 2,2%, но это не связано с продлением карантина.

А новости "Сегодня" разбирались с тем, какие новые привычки появились у покупателей в Украине после введения карантина:

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