В Украине дважды вырастут тарифы на услуги "Укрпочты"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и автоматизации (НКРСИ), утвердила поэтапное повышение тарифов на услуги почтовой связи в 2018-2019 годах. Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

В "Укрпочте" пояснили, что изменение тарифов направлено повышение зарплат для персонала компании.

Так, тарифы на услуги почтовой связи будут изменены в два этапа – с 10 сентября 2018 года и с 1 января 2019 года.

С 10 сентября 2018 года:

тариф на пересылку письменной корреспонденции (неприоритетный письмо весом до 50 г, базовая величина) вырастет на 2 грн;

тариф на посылки без объявленной стоимости, в рамках услуги "Укрпочта Стандарт", массой до 10 кг в пределах Украины – на 3,6 грн (с НДС).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Названа стоимость "Укрпочты": компания впервые прошла международную проверку

Второй этап, с 1 января 2019 года, подразумевает повышение тарифов на эти же услуги на 1 и 2,4 грн соответственно.

В результате тариф на пересылку отправлений весом более 10 кг в рамках услуги "Укрпочта Стандарт", в частности, пересылка отправлений весом от 10 до 15 кг в пределах области составит 45 грн (с НДС), по Украине – 51 грн (с НДС).

Как сообщалось, недавно у "Укрпочты" официально появился гендиректор. Игорь Смелянский по факту возглавлял "Укрпочту" с апреля 2016 года, однако избавился от приставки "и.о." только 17 августа 2018 года. "Укрпочта" также сообщила об уходе в отставку с 31 августа первого заместителя гендиректора по финансовым вопросам "Укрпочты" Александра Чернявского.

Напомним, жители сельской местности ранее были возмущены заявлением "Укрпочты" о сокращении отделений в селах и намерении прекратить выплату пенсий.

Публичное акционерное общество "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 10 января 2002 года. В конце июня 2018 года правительство объявило конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета ПАО "Укрпошта". Результаты отбора должны быть обнародованы до 12 сентября.