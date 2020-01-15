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В Украине готовят новую бюджетную декларацию: Маркарова раскрыла планы

15 января, 11:10

Раньше бюджетное планирование охватывало только год, но теперь ситуация изменилась

/ Фото: пресс-центр НБУ

Министерство финансов Украины начинает работу над новой трехлетней бюджетной декларацией – на 2021-2023 годы. Первую бюджетную декларацию на три года в Украине разработали в 2019 году.

"Бюджетный процесс никогда не заканчивается. Начинаем подготовку трехлетней декларации на 2021-2023 годы", – написала министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

При этом она опубликовала дорожную карту работы Минфина по декларации и по государственному бюджету на 2021 год:

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К слову, согласно Бюджетному кодексу, Кабмин должен принять бюджетную декларацию до 1 июня, а затем внести ее в парламент.

Как известно, раньше в Украине готовили бюджетные планы только на год. Как объясняли сайту "Сегодня" экономисты, трехлетнее планирование более оправдано. В частности, оно позволяет более эффективно распределять средства на проекты, которые реализуются не один год, например, строительство мостов. К тому же средства с одного года могут переноситься на следующий, а не "сгорать".

Напомним, в Верховной Раде уже планируют внести изменения в госбюджет-2020 – чтобы заработал Фонд развития предпринимательства, и представители малого бизнеса могли получать кредиты под 3-7% годовых.

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госбюджет министр финансов Оксана Маркарова бюджетная декларация бюджет-2021

Источник: Сегодня

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