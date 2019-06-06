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В Украине готовятся повысить минимальные цены на алкоголь

6 июня, 13:11

C предложением выступило Минэкономразвития

Фото: Александр Яремчук

В Украине могут повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки. С соответствующим предложением выступило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

На сайте Министерства 6 июня обнародован проект постановления Кабинета министров о внесении необходимых изменений.

В пояснительной записке к документу предлагается повысить минимальные цены:

  • на водку и ликеро-водочные изделия – на 10,7%;
  • виски, ром и джин – на 7,3%;
  • коньяк (бренди) – на 9,1-9,5%
  • вина – на 7,4-10,2%.

"Сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", – говорится в ней.

Инициаторы изменений также указали, почему необходимо принять указанный проект:

  1. С момента пересмотра минимальных цен произошел рост составляющих цен, в частности на спирт. По данным "Укрспирта", средневзвешенная цена в сентябре 2018 года составляла 311,07 грн/дал. (10 л), а прогнозная цена на 2019 год – 335,92 грн/дал.
  2. Подорожала также тара, комплектующие и энергоносители.
  3. По данным ассоциации "Укрводка", минимальная и средняя заработная плата работников предприятий в этой сфере повысилась на 11% и 25% соответственно.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что за десять лет цена спиртного в Украине увеличилась на треть в долларовом эквиваленте. Но украинцы, несмотря на подорожание, продолжают оставаться среди лидеров в потреблении алкогольных напитков

В инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель-2019 говорится, что цены на алкогольные напитки будут повышаться каждый год до 2021-го на 6-9%. На данный момент темпы роста составляют 9,9%.

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Тег алкоголь, водка, вино, цены на продукты, Минэкономразвития

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Сегодня

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