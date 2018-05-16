В Украине грядет "большая приватизация": стало известно, что продадут первым

В Минэкономразвития поделились планами на продажу госимущества

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины планирует начать "большую приватизацию" госпредприятий с продажи "Центрэнерго". Об этом заявил первый заместитель главы МЭРТ Максим Нефьодов.

"Центрэнерго может стать первым прецедентом, за которым последуют все остальные объекты", – сказал Нефьодов.

Как уточнил исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров, начало "большой приватизации" планируется осенью 2018 года. Он уверен, что вслед за "Центрэнерго", скорее всего, последуют другие энергокомпании.

Напомним, в целом Кабмину предложили провести "большую приватизацию" 26 предприятий, в том числе и ряд облэнерго.

Ранее начать "большую приватизацию" планировали с продажи Одесского припортового завода (ОПЗ), однако из-за проблем на предприятии этого не произошло, старт "распродажи" госимущества переносился в течение нескольких лет.

Как ранее отмечал Нефьодов, из-за неэффективного управления каждый год в Украине "тихо умирают" 100 госпредприятий. Спасти госсектор, по словам чиновника, поможет реформа госуправления и масштабная приватизация, считает замглавы МЭРТ.