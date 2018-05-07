В Украине грядет очередной скачок цен

Сегодня, 07:00

В мае продолжит дорожать мясо, но упадет стоимость овощей и бакалеи

Фото: AFP
Фото: AFP

С мая в Украине начались скачки цен на продукты, причем бакалея дешевеет, а мясо и овощи дорожают. Эксперты продрынка уверяют, что причина в межсезонье и стоимость продуктов еще будет расти.

Подешевело

По данным Минагрополитики, продолжают дешеветь гречка, сахар и яйца. С начала мая крупа стоит на 4% меньше, чем в апреле, или в среднем по стране 20,99 грн/кг. В ряде регионов, например на Тернопольщине и Житомирщине, кило гречки можно купить за 17—18 грн. Сахар стоит в среднем 14,1 грн/кг (–0,9%), но в Киеве на развес можно найти по 11,5 грн/кг. Средняя цена десятка яиц — 26 грн (–,2%). Начали дешеветь сливочное масло — в среднем до 123 грн/кг (–0,6%) и особенно сало — до 60—70 грн/кг (–30%).

Подорожало

Растут цены на мясо и овощи прошлогоднего урожая. Так, капуста, свекла и морковь прибавили в цене 50% (10—12 грн/кг) по сравнению с апрелем, картофель — 40% (8—10 грн/кг), лук — 20% (6,5—7 грн/кг). Свинина, кроме сала, подорожала на 8—10% (7—8 грн/кг) — до 100—110 грн/кг. Говядина теперь стоит дороже на 14—15 грн (+12%) — до 130—140 грн/кг. Подорожавшее сырье подняло цены на колбасы и другие мясопродукты высшего сорта, которые на 90—95% состоят из мяса. В среднем цены на них повысились на 5%, теперь большинство дорогих колбас стоит не менее 300 грн/кг.

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Прогнозы

Эксперты прогнозируют: снижение цен на овощи начнется через месяц, когда появится много свежих корнеплодов, а вот ожидать дешевого мяса не приходится.

"Продолжит дорожать говядина, так как спрос на нее постоянно опережает предложение, поэтому в ближайшие 2—3 месяца можно ожидать стабильного роста цен на нее еще на 10% (выше 150 грн/кг), свинина вырастет в цене меньше — на 2—3% (2—4 грн/кг), — сказал нам директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. — А вот борщнабор скоро подешевеет практически вдвое за счет поступления на рынок свежих овощей".

Ждем хороший урожай

В Минагрополитики надеются в этом году на хороший урожай, сообщил замминистра Максим Мартынюк. Потери озимых оказались самыми низкими в истории из-за того, что холода пришли в Украину поздно. Это позволило озимым культурам окрепнуть и успешно перезимовать. Полным ходом идет сев ранних яровых: по данным Минагрополитики, засеяно 2,2 млн га площадей, или 91% от плана, кукурузой — 2,9 млн га, или 63%. Сев сахарной свеклы проведен на площади 267 тыс. га (89%), подсолнечника посеяно 4 млн га (72%), сои — 662 тыс. га (34%). Гречихой пока засеяно 12 тыс. га, или 8%, просом — 9 тыс. га, или 17%. В министерстве ожидают, что урожай этого года будет больше прошлогоднего. В то же время народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует сильные дожди в июле и августе, из-за чего часть выращенного может быть потеряна, если вовремя его не убрать.
цены, мясо, овощи, цены на продукты

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Автор:

Александр Панченко

Источник:

"Сегодня"

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