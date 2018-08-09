В Украине грядет повышение пенсий: какими будут надбавки

Сегодня, 12:29

Размер доплат будет зависеть от уровня зарплат и инфляции


Украинцам обещают снова повысить пенсии. Как заявили в Министерстве социальной политики, пенсии в 2019 году  должны увеличиться на 10-15%.

Рассчитывать на повышение могут 3 миллиона украинцев. Прежде всего – пенсионеры, которые имеют большой трудовой стаж, но получали небольшую зарплату. Речь идет о бывших бюджетниках и колхозниках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По словам министра соцполитики Андрея Ревы, размер доплат будет зависеть от уровня зарплат и инфляции. К примеру, если человек получает пенсию в 6000 гривен, то сумма доплаты составит 900 гривен. Если сейчас пенсия составляет 1500 гривен, добавится всего 225 гривен.

____05

Однако перерасчет пенсий начнется только после того, как правительство предложит соответствующие изменения в законодательство.

Напомним, ранее Минфин изменил правила выплат пенсий. Новшества касаются перечня банков, у которых есть разрешение на выплату пенсий и зарплат бюджетникам.

Кроме того, эксперты и юристы рассказали "Сегодня", как получить высокую пенсию в Украине.
пенсии, пенсия, перерасчет, повышение, Рева, повышение пенсий

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине грядет повышение пенсий: какими будут надбавки". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Розенко назвал главную причину задержки пенсий в Украине

3 Августа, 09:56

Пенсионный фонд - это просто касса, пояснил вице-премьер

Экономика

На пенсии в Украине выделили 110 миллионов гривен

1 Августа, 13:25

Пенсионному фонду направили средства на "осуществление расходов"
Загрузка...

Экономика

Введение накопительных пенсий в Украине откладывается

27 Июля, 07:40

Рада не приняла необходимые законы. Эксперты: "длинные деньги" снизят инфляцию

Экономика

Владимир Гройсман. Фото: пресс-служба Кабмина

На перерасчет пенсий нужны десятки миллиардов гривен - Гройсман

6 Июля, 22:26

Премьер отметил, увеличение доходов украинцев для правительства – приоритет
Загрузка...