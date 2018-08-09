В Украине грядет повышение пенсий: какими будут надбавки

Размер доплат будет зависеть от уровня зарплат и инфляции

Украинцам обещают снова повысить пенсии. Как заявили в Министерстве социальной политики, пенсии в 2019 году должны увеличиться на 10-15%.

Рассчитывать на повышение могут 3 миллиона украинцев. Прежде всего – пенсионеры, которые имеют большой трудовой стаж, но получали небольшую зарплату. Речь идет о бывших бюджетниках и колхозниках.

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По словам министра соцполитики Андрея Ревы, размер доплат будет зависеть от уровня зарплат и инфляции. К примеру, если человек получает пенсию в 6000 гривен, то сумма доплаты составит 900 гривен. Если сейчас пенсия составляет 1500 гривен, добавится всего 225 гривен.

Однако перерасчет пенсий начнется только после того, как правительство предложит соответствующие изменения в законодательство.

Напомним, ранее Минфин изменил правила выплат пенсий. Новшества касаются перечня банков, у которых есть разрешение на выплату пенсий и зарплат бюджетникам.

Кроме того, эксперты и юристы рассказали "Сегодня", как получить высокую пенсию в Украине.