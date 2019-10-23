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Самогон так самогон: риски и плюсы законопроекта об отмене госмонополии на спирт

23 октября, 14:17

Если бизнесу разрешат производить спирт, это может оживить украинский экспорт

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Президент Владимир Зеленский намерен внести в Верховную Раду законопроект о демонополизации государства на производство спирта. В частности, это будет способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции. Однако инициатива, в случае ее принятия парламентом, может повлечь и увеличение количества некачественного алкоголя на внутреннем рынке Украины. Такую мысль в комментарии сайту "Сегодня" озвучил экономист Алексей Плотников.

"Есть вероятность того, что перейдем в плоскость, условно говоря, самогоноварения. Будет производить спирт кто угодно, и этот спирт будет непонятного качества. В начале Независимости не было государственной монополии – в принципе кто знает, что производил, и кто знает, какое было качество", – сказал он.

В то же время экономист подчеркнул: если со стороны государства будет надлежащий контроль за сырьем, отечественные экспортеры от демонополизации получат позитивный эффект.

"Прежде всего, это несколько снизит цену. Но тут скорее не для реализации в Украине, а для экспорта. Потому что продукция "Укрспирта" не очень конкурентна, учитывая мировые и украинские цены. Если не будет монополии, возможно, это снизит цену и даст возможность экспортировать спирт в другие страны", – отмечает Плотников.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в.и.о. руководителя "Укрспирта" Юрий Лучечко говорил, что в Украине отсутствует нормативная база для развития спиртовой отрасли. По его словам, основным препятствием является акцизный сбор, унифицированный акцизный налог, отмененный сегодня во всем мире.

Тем временем британские ученые создали уникальный алкоголь, от которого утром вы не будете чувствовать себя плохо. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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экспорт спирт производство демонополизация

Источник: Сегодня

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