Самогон так самогон: риски и плюсы законопроекта об отмене госмонополии на спирт

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Президент Владимир Зеленский намерен внести в Верховную Раду законопроект о демонополизации государства на производство спирта. В частности, это будет способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции. Однако инициатива, в случае ее принятия парламентом, может повлечь и увеличение количества некачественного алкоголя на внутреннем рынке Украины. Такую мысль в комментарии сайту "Сегодня" озвучил экономист Алексей Плотников.

"Есть вероятность того, что перейдем в плоскость, условно говоря, самогоноварения. Будет производить спирт кто угодно, и этот спирт будет непонятного качества. В начале Независимости не было государственной монополии – в принципе кто знает, что производил, и кто знает, какое было качество", – сказал он.

В то же время экономист подчеркнул: если со стороны государства будет надлежащий контроль за сырьем, отечественные экспортеры от демонополизации получат позитивный эффект.

"Прежде всего, это несколько снизит цену. Но тут скорее не для реализации в Украине, а для экспорта. Потому что продукция "Укрспирта" не очень конкурентна, учитывая мировые и украинские цены. Если не будет монополии, возможно, это снизит цену и даст возможность экспортировать спирт в другие страны", – отмечает Плотников.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в.и.о. руководителя "Укрспирта" Юрий Лучечко говорил, что в Украине отсутствует нормативная база для развития спиртовой отрасли. По его словам, основным препятствием является акцизный сбор, унифицированный акцизный налог, отмененный сегодня во всем мире.

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