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В Украине хотят продавать тюрьмы: министр раскрыл детали

21 января, 14:19

Идея продажи украинских тюрем не нова, поскольку условия содержания заключенных давно нуждаются в изменениях

Бунт в кропивницком СИЗО подавлен

Бунт в кропивницком СИЗО подавлен / Фото: Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил выставить на торги украинские тюрьмы. Полученные от продажи деньги он планирует направить на улучшение условий содержания заключенных. Распоряжаться деньгами будет Минюст.

"Учитывая, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, существенно больше, мы вполне можем начать распродажу тюрем. Если мы договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы часть хоть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры", – заявил министр.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Минюсте рассматривают вопрос продажи тюрем предпринимателям, поскольку они размещены на площадях в городах, которые сейчас вызывают интерес у застройщиков и коммерсантов.

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"Киевский СИЗО, как и одесский, черновицкий, львовский – находятся в потенциально привлекательной для инвесторов части своего города. Все эти четыре учреждения не отвечают тем стандартам, которые должны быть обеспечены для узников. Эти СИЗО должны быть перемещены на другую территорию. Нет логики в том, что эти учреждения находятся в центре каждого из своих городов. К тому же, это опасно", – пояснял в декабре 2019 года заместитель главы Министерства юстиции Украины Виталий Васылык.

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Также мы сообщали о том, что еще в 2017 году Минюст пытался найти частных инвесторов для строительства новых следственных изоляторов для Киева и Львова за пределами городов.

А новости "Сегодня" показывали сюжет о планах министра Малюськи изменить порядки в Лукьяновском СИЗО:

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СИЗО тюрьма Минюст министерство юстиции Денис Малюська

Источник: УНН

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