В Украине хотят развивать социальное предпринимательство

Что это за вид бизнеса и в чем выгода

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В Украине хотят развивать социальное предпринимательство Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2d4/7bc/5c72d47bc53e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2d4/7bc/5c72d47bc53e6.jpg 2019-02-25T07:39:00+02:00 Экономика Что это за вид бизнеса и в чем выгода

В последние годы во многих странах активно развивается совершенно новый вид бизнеса – социальное предпринимательство. В Украине такое направление предпринимательства также появилось, но еще считается новым явлением.

Что это такое? Какой бизнес можно назвать социальным? Что общего и в чем отличия между этим понятием и благотворительными фондами, социально ответственным бизнесом, общественными организациями? Эти и другие вопросы обсуждались на международной конференции #SocialBusinessInUA, которая прошла в Киеве 21 февраля.

Не путать с благотворительными организациями

Принято считать, что социальное предпринимательство зародилось в 80-х годах минувшего века. Однако заметным общественным явлением оно начало становиться лишь недавно, уже в XXI веке.

Возможно, этим объясняется тот факт, что единого определения – что такое социальное предпринимательство – нет до сих пор. Эксперты сходятся во мнении, что это вид деятельности, который направлен на решение каких-либо общественных, социальных, экологических проблем, характерных не столько для человечества вообще, сколько для конкретного общества, страны, территории. Однако далеко не всякая деятельность, направленная на решение этих проблем, может называться социальным предпринимательством.

Скажем, часто решение социальных проблем берут на себя благотворительные фонды, общественные организации. Но социальным бизнесом их вряд ли можно назвать хотя бы потому, что такие организации не прибыльные по своему определению, а социальное предпринимательство – это все-таки бизнес, который имеет целью получение прибыли. По крайней мере многие склонны разграничивать благотворительные и социально ориентированные общественные организации и социальный бизнес. Хотя в то же время признают, что для социального бизнеса прибыль – не основная или, по крайней мере, не единственная цель.

У нас в Украине довольно часто можно услышать такое определение, как "социально ответственный бизнес". Но это также не то же самое, что социальное предпринимательство. Если коротко, то разница в том, что социально ответственный бизнес чаще всего исходит из принципа "не навреди". А социальный бизнес имеет своей целью именно улучшение ситуации, решение каких-то социальных проблем.

"Если вы ведете бизнес, который наносит вред окружающей среде, даже если вы при этом оказываете услуги обществу, то я не уверен, что такой бизнес можно считать социальным. Социальное предпринимательство – это нечто внутреннее. Это способ мышления и способ действий", - говорит Карел Вандерпуртен, представитель Генерального директората по вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и МСБ Представительства ЕС в Украине.

Почему до сих пор нет определения социального бизнеса

"Шведское правительство специально не приняло определение, что такое социальное предпринимательство. Потому что, если бы было принято четкое определение, это бы дало основание исключить ряд предприятий из категории социального бизнеса, и они уже не работали бы как социальный бизнес", – объяснил социальный предприниматель из Швеции Николас Муригу, основатель платформы для социальных предпринимателей KalmarCo-workingspace.

Вместе с тем, по словам Николаса Муригу, в Швеции есть три четких критерия, которым должно соответствовать предприятие, чтобы считаться социальным бизнесом. Во-первых, получение дохода должно быть не основной целью его деятельности. По словам участников конференции, главная мотивация для социального бизнеса – намерение улучшить общество, помочь решить какую-то проблему, и этим он отличается от бизнеса обычного. Во-вторых, чтобы считаться социальным бизнесом, предприятие или организация должны работать постоянно и быть независимыми финансово. То есть единоразовая акция социальным бизнесом считаться не может. Как и добрые дела, которые делаются на пожертвования. И в-третьих, социальный бизнес должен влиять на общество, делать его лучше, решать какую-то проблему.

Карел Вандерпуртен считает, что введение специального термина и четкие критерии социального предпринимательства не нужны и Украине. Именно ради того, чтобы не ограничивать социальных предпринимателей каким-то кругом отраслей, направлениями и формами работы.

"Если речь идет о социальном предпринимательстве в целом, я считаю, что конкретное определение не своевременно в Украине. Я думаю, что мы должны быть открытыми для разных определений, толкований этого явления, открытыми для разного опыта и проектов, которые будут иметь определенное социальное и экологическое влияние", – заявил он.

Инвестором в социальный бизнес может быть каждый

Для того, чтобы открыть социальный бизнес, не обязательно обладать большими деньгами. Так, в качестве примера удачного социального предпринимательства в Киеве Карел Вандерпуртен привел проект столичного ресторана, инвесторами которого выступили 500 киевлян, вложившие по 1000 долларов. 80% прибыли заведения планируется тратить на реализацию социальных проектов.

"Не каждый может быть предпринимателем, такие наклонности есть только у 10% людей. Но инвестировать в социальный бизнес может каждый, все мы можем быть соинвесторами социального предпринимательства", – объясняет Карел Вандерпуртен.

Есть также зарубежный опыт, когда инвесторами социального предпринимательства выступали не только отдельные лица и организации, но и целые громады. Также средства на социальное предпринимательство могут поступать как финансирование общественно полезных проектов из государственного бюджета или как гранты финансовых организаций.

Выступающие на конференции признавали: частный сектор во многих странах с неохотой вкладывает деньги в социальное предпринимательство, учитывая, что прибыль для инвесторов от этого вида деятельности не может быть большой. Поэтому социальный бизнес часто получает стартовый капитал из местных или государственных бюджетов, поскольку государства и конкретные общины заинтересованы в том, чтобы решение целого ряда общественных проблем брали на себя социальные предприниматели.

Должно ли государство помогать социальному бизнесу

Впрочем, вопрос о том, нужна ли социальному бизнесу помощь государства – в виде инвестиций или налоговых льгот – тоже до сих пор дискутируется в разных странах. Например, как рассказала директор и соосновательница латвийского Международного акселератора социального предпринимательства Диана Лапкис, в Латвии государство оказывает поддержку социальному бизнесу в виде грантов. И таких примеров в Европе много. Например, поддержка государства и местных властей распространена в скандинавских странах.

"Я считаю, такая поддержка может быть, особенно на начальном этапе. Но при этом мы всегда говорим предпринимателям: вы должны помнить, что вы предприниматель, а не лицо, зависимое от государства", – сказала она.

То есть предполагается, что в процессе своей деятельности социальный бизнес должен стремиться к самоокупаемости и независимости.

А вот что касается налоговых льгот для социального бизнеса, большинство экспертов считают, что это не лучший путь помощи социальному предпринимательству. В частности, Николас Муригу сказал, что это создает риск того, что тогда в социальное предпринимательство люди будут идти не ради идеи, а в погоне за налоговыми выгодами.

Александр Бабий, координатор Офиса развития малого и среднего предпринимательства при Минэкономразвития, который занимается в том числе созданием программ поддержки предпринимательства, высказал мнение, что не видит разницы в необходимости поддержки социальных предприятий и МСБ в целом.

"У нас нет стратегии развития отдельно социального предпринимательства, но есть стратегия развития МСБ. И в соответствии с ней, наибольшей проблемой для молодых компаний является нехватка начального капитала. Поэтому мне кажется, что для Украины особенно важно развивать проекты, предполагающие поддержку местных властей. При этом я не поддерживаю прямые государственные инвестиции в частные компании. Потому что достаточно сложно их рассчитать, с этим связаны большие коррупционные риски. Мы можем выдавать гранты определенным громадам или социальным предпринимателям для основания механизмов совместного финансирования. Если мы просто дадим деньги бесплатно молодой компании из государственного бюджета, это не будет рациональным путем поддержки социального предпринимательства и социального бизнеса. Скорее, это будет путем для быстрого уничтожения такой компании. Потому что они будут интересоваться больше бесплатными деньгами, чем развитием своей бизнес-модели", – заявил Александр Бабий.

По его словам, поддержка социального бизнеса в Украине должна быть, но только если речь идет о "критически важных вещах".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как в Украине разгорелся скандал из-за инициативы правительства насчет ФОПов.

Также напомним, с октября в Украине стартовали масштабные проверки бизнеса - масштабная "охота" на предпринимателей, которые платят зарплаты в конвертах. В Кабмине говорят, что будут проверять всех без исключения.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным ведомствам донести до работодателей информацию о штрафах за отсутствие оформления трудовых отношений с работниками.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.