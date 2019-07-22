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В Украине хотят увеличить продолжительность отпуска

22 июля, 16:49

Изменения в Трудовом кодексе готовят в Министерстве социальной политики


Минсоцполитики предлагает сделать фриланс официальной работой. Среди идей также – предложение увеличить продолжительность отпусков. Недавно премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал повышение зарплаты и увеличение продолжительности отпуска у воспитателей.

Андрей Макарский работает дома. Просыпается в 08:00, дальше – утренние процедуры, кофе и никакой спешки. Он работает на фрилансе: из дому, по телефону, дает консультации по экономическим вопросам.

"Я могу находиться дома, готовить чай, кофе или обед. Делать уборку по дому и одновременно заниматься своей деятельностью, то есть консультировать клиентов", – рассказывает фрилансер Андрей Макарский.

Вот и сегодня у него запланировано мытье окон. Параллельно звонят клиенты. Такая работа парня вполне устраивает. Единственный недостаток – работает без договора или трудовой книжки.

Официальное оформление фрилансеров – одно из предложений Минсоцполитики. Для врачей, учителей и коммунальщиков фриланс – лишь мечта.

Журналисты "Сегодня" побывали на одной из фирм по пошиву одежды. Дать больше свободы работникам руководство не против, но говорят, что это не удастся.

"Используемое в нашей работе оборудование -  промышленное. Домашние, бытовые машинки не справятся с темы материалами, которые мы используем у себя", – говорит директор фирмы по пошиву одежды Владимир Каграманов.

А вот другие ноу-хау законопроекта – гибкий график – директор уже ввел. Шьют с 07:30 до 16:00. Обеденный перерыв – когда проголодаются.

Тем, кто занят на производстве или в офисе, законодатели хотят увеличить отпуска до 28 дней в году.

"Большее количество дней отпусков будет идти на пользу, так как если сотрудник отдохнул, его ментальное здоровье помогает ему работать эффективнее", – считает специалист по подбору персонала Татьяна Пашкина.

Новации коснутся и испытательного срока. Вместо трех месяцев будет лишь один. Беременным, лицам с инвалидностью и матерям малолетних детей его назначать не будут. Эти изменения в Трудовой кодекс будет рассматривать уже новый состав Верховной Рады. И чтобы реформа состоялась, говорят специалисты, в законопроекте следует прописать индивидуальные нормы и условия, для разных видов труда. На это – еще есть время.

Подробнее о том, как прошли выборы и кто проходит в парламент, читайте в нашем материале: Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня".

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Тег отпуск, беременные, фрилансер, фриланс, Минсоцполитики

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Сегодня

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