В Украине идет охота на нелегальные заправки: сколько АЗС закрыли

Из незаконного оборота за три недели изъяли 3,5 тысячи тонн горючего

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Еще до нового года в Украине начались массовые облавы на заправки. Как отчиталась налоговая милиция Государственной фискальной службы (ГФС) с 13 декабря по 3 января мероприятий прекращена деятельность уже 264 нелегальных автозаправочных станций (АЗС).

При этом из незаконного оборота было изъято более 3,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму свыше 63 млн грн и оборудование незаконных АЗС общей стоимостью более 57 млн ​​грн, сообщила пресс-служба ГФС на официальной странице в Facebook.

В ведомстве добавили, что проводятся мероприятия по демонтажу оборудования, которое использовалось в незаконной деятельности.

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По данным "Нефтегазовой ассоциации Украины", по состоянию на 5 декабря в Украине продолжают работать 677 нелегальных АЗС.

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Напомним, нелегальные заправки в Украине массово закрывают по поручению премьер-министра Алексея Гончарука, который поставил дедлайн по противодействию незаконной торговле горючим – 9 января 2020 года.

Ранее сайт "Сегодня" также писал о том, что сети автозаправочных станций Украины снизили цены на бензин и дизельпосле встречи президента Владимира Зеленского с участниками топливного рынка, которая состоялась 23 декабря. На той же встрече Зеленский пообещал белым АЗС, что все нелегальные заправки будут закрыты.

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