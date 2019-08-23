В Украине из-за долгов по зарплате продают морской катер

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На OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), где уже пустили с молотка имущество на 10 миллиардов гривен, Государственная исполнительная служба продает разъездной катер "Скадовск".

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Торги назначены на 4 сентября. Стартовая цена лота составляет 594 тыс. гривен.

Судно 1979 года выпуска было арестовано за долги госпредприятия "Скадовский морской торговый порт" по зарплате. Сейчас катер находится в Скадовске.

"Судно выставлено [на торги] за долги по зарплате в 360 тыс. гривен и общие долги предприятия в 80 млн гриван. Мы уже продавали одно судно этого должника, а именно – морской буксир "Инженер Капустин". Тогда цена в ходе торгов выросла в три раза, что позволило погасить большую часть задолженности. Продажа катера "Скадовск" позволит вернуть все заработанные деньги рабочим", - отметил генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть, благодаря приобретению арестованного имущества.

Также новости "Сегодня" побывали на самом большом складе арестованного имущества в Украине. Оказалось, что на складе СЕТАМ чего только нет – от покрытых мхом автомобилей времен СССР до люксовых моделей:

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