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В Украине из-за долгов по зарплате продают морской катер

23 августа, 08:13

Судно стоит дороже, чем общая сумма "зарплатной" задолженности предприятия

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На OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), где уже пустили с молотка имущество на 10 миллиардов гривен, Государственная исполнительная служба продает разъездной катер "Скадовск".

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Торги назначены на 4 сентября. Стартовая цена лота составляет 594 тыс. гривен.

Судно 1979 года выпуска было арестовано за долги госпредприятия "Скадовский морской торговый порт" по зарплате. Сейчас катер находится в Скадовске.

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"Судно выставлено [на торги] за долги по зарплате в 360 тыс. гривен и общие долги предприятия в 80 млн гриван. Мы уже продавали одно судно этого должника, а именно – морской буксир "Инженер Капустин". Тогда цена в ходе торгов выросла в три раза, что позволило погасить большую часть задолженности. Продажа катера "Скадовск" позволит вернуть все заработанные деньги рабочим", - отметил генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть, благодаря приобретению арестованного имущества. 

Также новости "Сегодня" побывали на самом большом складе арестованного имущества в Украине. Оказалось, что на складе СЕТАМ чего только нет – от покрытых мхом автомобилей времен СССР до люксовых моделей:

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продажа торги судно Скадовск аукционы СЕТАМ OpenMarket Вишнев

Источник: Сегодня

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