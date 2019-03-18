В Украине изменился порядок определения страны-импортера

Изменения вступили в силу 17 марта согласно постановлению Кабмина

Фото: AFP

В Украине изменился порядок определения страны-импортера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/da0/9b2/5c3da09b2e135.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/da0/9b2/5c3da09b2e135.jpg 2019-03-18T12:45:00+02:00 Экономика Изменения вступили в силу 17 марта согласно постановлению Кабмина

В Украине изменился перечень производственных и технологических операций, по которым определяется страна происхождения товара при импорте в страну.

Соответствующее постановление Кабинета министров вступило в силу 17 марта, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Правительство приняло изменения для исполнения Украиной обязательств, взятых в соответствии с приложением XV "Приближение таможенного законодательства" к Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (ЕС).

По данным ГФС, список операций дополнен новыми товарами в количестве 465 позиций, в частности кондитерскими изделиями, текстильной продукцией, кухонными приборами и изделиями из черных металлов.

"В соответствии со статьей 36 Таможенного кодекса Украины, новый перечень применяется к товарам происхождением из стран, с которыми Украина не заключила Соглашения о свободной торговле, для целей взимания ставок ввозной пошлины Таможенного тарифа Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине за 2018 год объем внешней торговли товарами составил 104 млрд долларов, что на 12% больше, чем было в 2017 году (92,7 млрд долларов) Наибольшую долю в экспорте составляли продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 18,6 млрд долларов (39,3% от общего экспорта).

За последние пять лет доля нашего экспорта в ЕС практически удвоилась и в 2018 году, по данным Госслужбы статистики, достигла 20,158 млрд долларов.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, сколько украинских компаний работают на рынке ЕС. Глава правительства особо подчеркивал, что Евросоюз является крупнейшим торговым партнером нашей страны:

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