В Украине изменился порядок регистрации свиней
С 22 июня вступил в силу соответствующий приказ Минагрополитики
В Украине с 22 июня вступил в силу приказ Министерства аграрной политики и продовольствия об утверждении изменений в порядок идентификации и регистрации свиней, которых к 1 июня насчитывалось в стране 6,35 млн голов. Об этом информирует пресс-служба Государственной службы по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
По данным ведомства, теперь регистрационную карточку хозяйства необходимо заверять у специалиста госучреждения ветеринарной медицины, под контролем которого находится хозяйство.
"Это не потребует оформления или получения дополнительных документов (справок), что сократит потери времени владельца", – сказано в сообщении.
В Госпотребслужбе добавили, что документ устанавливает четкие требования к биркам для идентификации и регистрации свиней.
"Животных, которых проидентифицировали ушными бирками старого образца, не нужно будет переидентифицировать. В случае потери ушной бирки предыдущего образца, замена будет осуществляться ушной биркой нового образца, но с тем же идентификационным номером", – говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве добавили, что изменения коснулись формы отчета о наличии и движении поголовья свиней в хозяйстве.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что украинские аграрии считают свиноводство невыгодным – на выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты. Если в стране возникает нехватка свинины, ее уже привычно компенсируют за счет импорта.
Профильная ассоциация "Свиноводы Украины" отметила, что поголовье свиней в Украине перестало падать, но в домашних хозяйствах к 2025 году оно может сократиться на 35%, до 1,7 млн голов.
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