В Украине изменят механизм начисления пенсий

Сегодня, 14:34

Минсоцполитики уже готовит законодательные инициативы на 2019 год

В Украине изменят механизм начисления пенсий
Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Подготовка ко второму этапу пенсионной реформы требует нейтрализации дисбалансов, которые обнаружились на первом этапе. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, речь идет о выплатах пенсионерам, у которых есть большой стаж работы, но зарплата была невысокой. Такие пенсионеры не получили больших надбавок в октябре-2017.

"Для этой категории пенсионеров мы продумываем механизм, как сделать так, чтобы роль стажа была больше, чем роль заработной платы", – заявил Рева.

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По его словам наметилась еще одна проблема.

"Перерасчет пенсии вышел меньше ожидаемого у некоторых пенсионеров из числа тех, кто работал, будучи на пенсии, а потом уволился. Так происходит, когда заработная плата была меньше, чем до выхода на пенсию. То есть, стаж досчитали, а коэффициент упал", – пояснил министр.

По словам Ревы, сейчас для этой категории пенсионеров готовятся законодательные изменения, по которым стаж будет досчитываться автоматически, а коэффициент заработка будет устанавливаться по желанию пенсионера.

Министр напомнил, что реализация второго этапа пенсионной реформы планируется на 2019 год.

Как сообщалось, каждый третий украинец получает пенсию, при этом большинство – "минималку". Пенсии выше 10 тысяч грн получают только 19 тысяч пожилых людей. А более 20 тысяч грн выплачивают только 800 украинцам. Самый богатый пенсионер – военный летчик и Герой Украины – ежемесячно получает 58 тысяч грн.

В 2018 году правительство намерено продолжить реформирование пенсионной системы. Так, некоторые изменения вступили в силу с 1 января 2018 года, другие будут внедряться на протяжении года. Сайт "Сегодня" ранее рассказал о главных изменениях для пенсионеров в 2018 году.
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Источник:

"Сегодня"

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