В Украине изменят механизм начисления пенсий

Минсоцполитики уже готовит законодательные инициативы на 2019 год

Подготовка ко второму этапу пенсионной реформы требует нейтрализации дисбалансов, которые обнаружились на первом этапе. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, речь идет о выплатах пенсионерам, у которых есть большой стаж работы, но зарплата была невысокой. Такие пенсионеры не получили больших надбавок в октябре-2017.

"Для этой категории пенсионеров мы продумываем механизм, как сделать так, чтобы роль стажа была больше, чем роль заработной платы", – заявил Рева.

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По его словам наметилась еще одна проблема.

"Перерасчет пенсии вышел меньше ожидаемого у некоторых пенсионеров из числа тех, кто работал, будучи на пенсии, а потом уволился. Так происходит, когда заработная плата была меньше, чем до выхода на пенсию. То есть, стаж досчитали, а коэффициент упал", – пояснил министр.

По словам Ревы, сейчас для этой категории пенсионеров готовятся законодательные изменения, по которым стаж будет досчитываться автоматически, а коэффициент заработка будет устанавливаться по желанию пенсионера.

Министр напомнил, что реализация второго этапа пенсионной реформы планируется на 2019 год.

Как сообщалось, каждый третий украинец получает пенсию, при этом большинство – "минималку". Пенсии выше 10 тысяч грн получают только 19 тысяч пожилых людей. А более 20 тысяч грн выплачивают только 800 украинцам. Самый богатый пенсионер – военный летчик и Герой Украины – ежемесячно получает 58 тысяч грн.

В 2018 году правительство намерено продолжить реформирование пенсионной системы. Так, некоторые изменения вступили в силу с 1 января 2018 года, другие будут внедряться на протяжении года. Сайт "Сегодня" ранее рассказал о главных изменениях для пенсионеров в 2018 году.