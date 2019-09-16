В Украине ликвидируют Нацкомиссию по регулированию рынков финансовых услуг

В Украине будет ликвидирована Нацкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг: с 1 июля 2020 года появятся другие механизмы контроля деятельность ломбардов, кредитных союзов, лизинговых, страховых и других финансовых компаний. В Украине таких – почти 2500, подсчитали в Нацбанке.

За девять месяцев должны разработать новые механизмы, чтобы работа финансовых учреждений соответствовала международным стандартам. Выиграть от нововведений должны граждане Украины, уверяют в Нацбанке.

"Имплементация данного закона сделает рынок более прозрачным, больше сильным. Это прозрачность предоставления услуг, прозрачность рекламы, соответствие договоров условиям действующего законодательства. Это дополнительная уверенность потребителям, не только населению, но и малому, среднему бизнесу. Это приведет к расширению доступа к финансовым услугам", – заявила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

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Напомним, ранее мы сообщали, что 11 сентября правоохранители провели в ПриватБанке обыски, которые были санкционированы судом. Следственные действия прошли в главном офисе финучреждения в Днепре.

Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл заявил, что финучреждение работает в обычном режиме и продолжает оставаться самым прибыльным банком страны. Он также добавил, что ПриватБанк готов бороться за справедливость, аргументировать и отстаивать свои позиции в судах.

Технический сбой в работе терминалов и приложении "Приват24" был зафиксирован 13 сентября.

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