В Украине ликвидируют тысячу госпредприятий: Кабмин поставил цель

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В Украине в течение ближайших пяти лет планируют приватизировать сотни госпредприятий и ликвидировать более тысячи. А для управления стратегическими госпредприятиями – создать Фонд национального благосостояния. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кабмина Программе деятельности правительства, которую проанализировал сайт "Сегодня".

"Мы будем способствовать развитию частного сектора, который более производительный и эффективный, чем государственный. Для этого мы проведем приватизацию, которая позволит передать сотни субъектов хозяйствования государственного сектора эффективным собственникам, которые создадут новые рабочие места и ликвидируют коррупцию. Это позволит министерствам сосредоточиться на формировании политики, а не на управлении собственностью. Более тысячи неэффективных предприятий будут ликвидированы – государство больше не будет тратить средства налогоплательщиков на поддержку неэффективных убыточных предприятий", – говорится в документе.

Также правительство собралось сократить долю государства в банковской системе до 20%. Сейчас госбанки занимают больше половины рынка.

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Подробнее о планах правительства читайте на сайте "Сегодня" – Прожиточный минимум выше 4000 грн, ремонт дорог и новые аэропорты – программа Кабмина на 5 лет

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Напомним, 13 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект № 1054-1, которым предлагается отменить перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

При этом президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества до 1 декабря 2019 года. Эти объекты будут предназначены для продажи через электронную систему торгов "Prozorro.Продажи" в рамках малой приватизации.

Президент также призвал начать подготовку больших государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников до 1 декабря 2019 года. Первый конкурс для таких советников должен быть проведен не позже 1 апреля 2020 года. Более подробно о приватизации крупных предприятий читайте в статье "Новый старт массовой приватизации в Украине: что будут продавать и насколько успешно".

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