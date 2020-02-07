В Украине ликвидируют убыточные шахты: Гончарук дал обещание горнякам

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Правительство намерено ликвидировать убыточные государственные шахты, но планирует трудоустроить их работников. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы провели аудит всех шахт государственного значения. Их 34, если я не ошибаюсь. По каждой из них мы оцениваем экономическую ситуацию. Те шахты, где есть экономическая целесообразность, мы будем поддерживать, насколько это возможно. Шахты, на которых нет экономического решения вследствие безответственного хозяйствования на протяжении десятков лет... Мы будем искать возможность, чтобы ни один человек оттуда не остался на улице", – сказал премьер-министр.

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Напомним, еще в октябре 2019 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило о поиске механизмов вывода угольной отрасли Украины из убыточного состояния, в котором она пребывает более десяти лет. Также в ведомстве начали проводить аудит эффективности работы всех государственных шахт.

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