В Украине массово гибнут пчелы: как эту проблему решают в Германии

Вымирание пчел – мировая тенденция, и журналисты выяснили, как мохнатых медоносов защищают в Германии

В Украине массово гибнут пчелы – по оценкам союза пчеловодов, только в мае-июне этого года в стране погибло до 40 тысяч пчелиных семей. Из-за этого, по самым скромным подсчетам, украинская экономика потеряла 50 миллионов гривен.

Вымирание пчел – это мировая тенденция. Одной из главных причин специалисты называют пестициды, которыми обрабатывают поля. А вот в Германии спасение пчел – это системная государственная программа. В немецких мегаполисах обороты набирает городское пчеловодство. Как немцы спасают пчел, узнавали журналисты "Сегодня".

Насыпи земли и камней, сухие деревянные бревна, заросли из полевых цветов – это двор берлинской пятиэтажки. Может показаться, что территорию запустили – но на самом деле такой ландшафт здесь создали специально для популяции диких пчел.

Вся эта пчелиная инфраструктура – дело рук Корины Хельцер. Она – биолог и основательница городского движения "Берлин гудит". Корина призывает жителей немецкой столицы разводить пчел и способствовать их сохранению. Сейчас проект Корины финансирует немецкое правительство.

Дикие пчелы, как и все дикие животные в Германии, охраняются законом, а умышленное их уничтожение или повреждение пчелиных гнезд наказывают штрафом от пяти тысяч евро.

Однако, немцы заботятся не только о диких пчелах, но и о медоносных. Городское пчеловодство в Берлине процветает – ульи устанавливают на крышах жилых домов, офисов, гостиниц, госучреждений и музеев.

Даже в Берлинском соборе – одной из главных достопримечательностей Германии, – под куполом живет около 30 тысяч пчел. Уве Март – школьный учитель и по совместительству – штатный пчеловод Берлинского собора. В его хозяйстве – два улья. С каждого ежегодно собирает до 40 килограммов меда.

Недавно в одном из супермаркетов немецкого города Ганновер провели эксперимент – на день убрали продукты, в производстве которых задействованы пчелы. В результате магазинные полки опустели наполовину.

Так немцам объясняют простой закон природы: не станет опылителей – исчезнут овощи, фрукты, сельхозкультуры. О пчелах вспомнили даже в коалиционном соглашении немецкого правительства, подписанном в начале этого года. В частности, Германия поддержала решение Евросоюза и запретила неоникотиноиды – пестициды, которыми можно обрабатывать поля, но которые вредят пчелам.

Напомним, мы сообщали о том, что пчелы массово гибнут в Запорожской области. В смерти насекомых жители региона обвиняли местные агрофирмы и химикаты.

Ранее мы писали о серьезных потерях пасечников в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях. Также массово гибнут пчелы и на Волыни.