В Украине меняют Трудовой кодекс: нужна ли сиеста

Эксперты предупреждают, что рабочий день украинцев может стать длиннее

У украинцев может появиться время на обеденный сон или даже спортзал. Устаревший Трудовой кодекс, который раскритиковал президент Владимир Зеленский, собираются заменить на новый. В обновленном КЗоТ планируют предусмотреть четырехчасовую сиесту для тех, кто работает под палящим солнцем или на холоде. Новости "Сегодня" разбирались, каких профессий это касается и когда заработают новые правила.

На дороге на околице Киева в жару кипит ремонт. Некоторые работники спасаются от солнца головными уборами, другие – прячутся под навесом на остановке. Григорий работает, когда на термометре почти 35 градусов. Не легче и водителям маршруток – температура в салоне поднимается до 32 градусов. А продавщица Ольга вынуждена высиживать более 12 часов смены в металлическом киоске, где от жары не спасает даже сквозняк, ведь в помещении работает гриль.

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Чтобы условия работы у таких украинцев, как Ольга и Григорий, стали лучше, в Трудовой кодекс планируют внести ряд изменений, среди которых и четырехчасовой обеденный перерыв. Григорий говорит, что ему такая инициатива нравится. Об уместности изменений говорят и юристы. Ведь нынешние нормы в КЗоТ датируются 1971 годом.

"Дополнительных условий или определенных смягчений для сотрудников, которые работают под солнцем или в тяжелых условиях, сейчас, к сожалению, нет", – рассказывает о действующем законодательства юрист Ярослав Попов.

Но будут ли украинцы рады сиесте, специалисты не уверены.

"Ждать этого перерыва довольно сложно. Получается, у человека рабочий день увеличится с 8 до 12-15 часов. Как по мне, то лучше использовать посменный график – по четыре часа работать, одни до обеда, другие – после обеда.

К слову, большинство жителей США впервые слышат слово "сиеста" – у них есть только обеденный перерыв. Вообще в США внедрена почасовая оплата труда, на которую эксперты советуют перейти и Украине.

В американских офисах на ланч обычно выделяют не больше получаса, работники покупает себе боксы с едой и опустошают их прямо на рабочем месте .А вот в Греции, Испании и Италии в полуденный зной города замирают на несколько часов.





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