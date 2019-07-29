Члены дегустационной комиссии винодельческой промышленности при Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. Фото: Минагрополитики

В Украине могут появиться около 50 новых алкогольных напитков https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C 2019-07-29T18:28:00+03:00 Экономика Комиссия винодельческой промышленности при Минагрополитики провела дегустацию

Вслед за предложением повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкоголь, дегустационная комиссия винодельческой промышленности при Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины провела оценку 61 образца алкогольных напитков, 49 из них рекомендованы к производству. Об этом информирует пресс-служба Минагрополитики.

Дегустацию проводили 24 члена комиссии. Среди образцов были тихие и игристые вина, коньяки, виноградные бренди, виноградные ароматизированные вина, винные слабоалкогольные слабогазированные напитки, а также крепкие алкогольные напитки и сидры.

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По данным пресс-службы, образцы были зашифрованы и дегустировались под номерами без указания производителя. Оценка качества проводилась по 10-балльной системе, в которой учитывались прозрачность, цвет, букет/аромат, вкус и типичность.

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"После подсчета баллов 49 представленных на дегустации образцов винодельческой продукции рекомендованы к производству. Не прошли по показателям цвета и типичности к сортовому составу два образца. Рассмотрение 10 образцов отложено из-за отсутствия технических требований к спиртам неотечественного происхождения, используемым при производстве марочных коньяков Украины", – сказано в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что за десять лет цена спиртного в Украине увеличилась на треть в долларовом эквиваленте. Но украинцы, несмотря на подорожание, продолжают оставаться среди лидеров в потреблении алкогольных напитков.

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