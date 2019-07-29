В Украине могут появиться около 50 новых алкогольных напитков

Вслед за предложением повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкоголь, дегустационная комиссия винодельческой промышленности при Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины провела оценку 61 образца алкогольных напитков, 49 из них рекомендованы к производству. Об этом информирует пресс-служба Минагрополитики.
Дегустацию проводили 24 члена комиссии. Среди образцов были тихие и игристые вина, коньяки, виноградные бренди, виноградные ароматизированные вина, винные слабоалкогольные слабогазированные напитки, а также крепкие алкогольные напитки и сидры.
По данным пресс-службы, образцы были зашифрованы и дегустировались под номерами без указания производителя. Оценка качества проводилась по 10-балльной системе, в которой учитывались прозрачность, цвет, букет/аромат, вкус и типичность.
"После подсчета баллов 49 представленных на дегустации образцов винодельческой продукции рекомендованы к производству. Не прошли по показателям цвета и типичности к сортовому составу два образца. Рассмотрение 10 образцов отложено из-за отсутствия технических требований к спиртам неотечественного происхождения, используемым при производстве марочных коньяков Украины", – сказано в сообщении.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что за десять лет цена спиртного в Украине увеличилась на треть в долларовом эквиваленте. Но украинцы, несмотря на подорожание, продолжают оставаться среди лидеров в потреблении алкогольных напитков.
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